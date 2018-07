"Le sarte di Scampia"

«Tra queste c’è in primis un corso di formazione per sarte attivato qualche anno fa», dice Lanzilli. «Da quel corso è poi nata la Cooperativa sociale Giovani di Scampia - La Roccia, con sede proprio a Scampia che oggi dà lavoro a 15 sarte del quartiere. Tra queste sarte c’è Giovanna Vetrano che, memore della sua storia, a sua volta è divenuta testimone di un’esperienza ancora viva ed ha ispirato la scelta della qualifica che non può essere che operatore dell’abbigliamento. La cooperativa La Roccia è stata quindi inserita immediatamente tra i partner di progetto e Giovanna è divenuta docente di cucito per le ragazze dell’IeFP, per continuare in altre vesti un’avventura che oggi è già quasi tradizione».

L’utenza di Scampia rientra pienamente tra i destinatari per i quali sono pensati e realizzati i percorsi l’IeFP: il progetto ha la finalità di far acquisire ai suoi destinatari una qualifica professionale spendibile nel mercato del lavoro, è indirizzato a giovani in età compresa tra i 14 e i 24 anni che non hanno conseguito un titolo di studio finito e devono assolvere all’obbligo formativo.

Fin dalla definizione della progettazione l’IeFP ha visto il coinvolgimento di quanti più attori possibili andando anche oltre quelli previsti da bando, poiché ognuno nel suo ruolo, ha potuto apportare quanto più possibile il proprio specialistico contributo alla definizione di un reale percorso formativo di alternanza scuola lavoro.