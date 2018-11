L'Asd Rom Lamezia vince lo scudetto dell'integrazione

Per permettere a tutti di frequentare la scuola calcio la soluzione trovata era quella di non far pagare ai bambini rom una quota, i genitori degli altri pagavano 10 euro mensili per i tre allenamenti settimanali «ma volevo che anche i bambini rom capissero il valore di partecipare, per questo chiedevo loro di portare 50 centesimi a ogni allenamento». In questi anni l’Asd Rom Lamezia è anche sulle figurine «era stato fatto un album, come per i calciatori importanti» (nella gallery alcune immagini).

Nel 2014 l’incontro con la Fondazione Con il Sud «anche loro ci hanno dato una grossa mano per i kit sportivi», continua Bevilacqua. Non è sempre facile far andare avanti la società sportiva. Servono fondi per le iscrizioni ai vari campionati, ma una cosa per l’allenatore lametino è imprescindibile: «Anche una scuola calcio deve educare», dice convinto. «Un bambino non va buttato in campo per fare goal a tutti i costi, o difendere la porta in qualsiasi modo. Ho fatto l’operatore sociale per una decina d’anni e so che cosa vuol dire», insiste. «Bisogna imparare a salutare l’avversario, anche quando ti fa un fallo. Spiegare le regole del fairplay». È anche per questo che quando fa troppo caldo o piove invece degli allenamenti si fanno altre attività «non siamo alla ricerca esasperata del campioncino» rimarca.

Adesso i ragazzini rom e non che frequentano la scuola calcio sono una ventina «ci stiamo allenando ma per il momento non abbiamo la possibilità a livello economico di iscriverci ai campionati», ammette Bevilacqua «spero che anche questa volta la Comunità di don Panizza o la Fondazione mi diano una mano. Ci potremmo iscrivere anche al campionato di calcio a 5».