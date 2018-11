Storia di Francesco, la cui malattia non ha neanche un nome

Francesco tra pochi giorni compirà cinque anni e ha una mutazione genetica rarissima, quella del gene GABR2 (Hum Genet 101,664-685). È una mutazione scoperta solo nel novembre 2017 che non conta nemmeno una decina di casi al mondo. «La sensazione che abbiamo è di essere persi, da cinque anni», dice la mamma Marina, che insieme al marito Andrea ha lanciato una petizione su Change.org. «Vorrei capire a chi rivolgermi, abbiamo bussato a tante strutture, ma la risposta fondamentalmente è che nessuno sa cosa fare con lui. Facciamo due o tre day hospital al mese, ma io non posso girare l’Italia così, facendo tentativi, io vorrei che qualcuno mi dicesse “per suo figlio noi pensiamo si debba fare questo e quest’altro”, oppure “vada lì, in quel Centro”. Cerchiamo questo. Per esempio lui non vede bene, ma solo ieri gli hanno dato 208 ore di assistente tiflodidattico a scuola: se qualcuno me lo avesse detto prima, avrei fatto richiesta già dal primo anno. Io speravo che dopo la diagnosi sarebbe cambiato qualcosa, invece stiamo continuando a fare soltanto cose generiche. Non abbiamo un medico a cui fare riferimento, non c’è un’associazione, la malattia di Francesco non ha nemmeno un nome, non sappiamo nemmeno se sarà degenerativa… Stiamo così, in una bolla».

Francesco vive a Roma e alla nascita era un bambino apparentemente sano. Verso il terzo mese la pediatra lo invia a una visita neuropsichiatrica infantile perché non rispettava le normali fasi della crescita. La storia di Francesco comincia lì. Francesco non parla, non cammina, non sta seduto, ha problemi di disfagia, è ipotonico e distonico, ha problemi di vista mentre non si è ancora riusciti a valutare quanto ci senta. Ancora oggi, a quasi cinque anni, non pesa 13 kg. «Io ho portato ai medici un bambino di 6 mesi e un bambino di 6 mesi ho oggi», dice la mamma. «Se ha fatto dei progressi li ha fatti a casa, perché cerco, mi informo, chiedo alle altre mamme nei corridoi degli ospedali… Ma dietro non ho nessuno. Ad esempio ho insistito per avere il deambulatore e Francesco con quello qualche passo ora lo fa, ma io potrei anche sbagliare, come faccio a sapere cosa ci vuole per lui?», si chiede Marina. Mentre lei parla, Francesco fa dei gorgheggi: «Io non so mai quello che Francesco vuole. Adesso, lo sente, immagino che sia stanco perché è stato a scuola e poi ha fatto un’ora di terapia qui a casa, ma in realtà non lo so. Forse ha sonno, ha fame, vado sempre per tentativi. Invece Vorrei tanto capire se lui è in grado di comunicare ed esprimere i suoi bisogni».