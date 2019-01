La disabilità vista da sotto il pelo dell'acqua

Alessandra non sembra particolarmente preoccupata dall’idea di prendere parte ad Under Ice: «So che mi daranno una muta stagna che isola dall'acqua e questo è importante perché patisco il freddo. Potenti motoseghe foreranno la crosta ghiacciata e a noi atleti disabili sarà dedicata una buca di tre metri per tre, profonda 8/10 metri. Appena usciremo ci infileremo sotto una tenda riscaldata che avranno allestito i ragazzi di DDI». Ci saranno sub provenienti da ogni parte del mondo e l’assistenza sarà garantita dai Corpi Speciali dello Stato.

Insieme a lei ci saranno altri quattro sub esperti che stanno per acquisire l’abilitazione all’insegnamento anche a persone con disabilità. Tra questi c’è Massimo, che ha 62 anni e da 37 anni ha una paraplegia: «questa sarà la mia prima immersione sotto il ghiaccio. Vivo questa opportunità come una nuova esperienza. Per me i veri limiti non sono quasi mai la mia disabilità. Con la giusta consapevolezza e preparazione tecnica è possibile accedere ad esperienze dai contenuti forti a cui molte persone non riescono neppure ad avvicinarsi, come ad esempio l'immersione nella grotta Giusti (Pistoia) o quella fatta in alta quota nel Lago del Diavolo (Bergamo)». Ci sarà anche Claudio, pensionato con più di 250 immersioni alle spalle, che per una mancanza di ossigeno alla nascita ha la tetraparesi spastica distonica. E poi altri due sub che hanno già provato ad immergersi sotto il ghiaccio: Sergio, 52 anni, ipovedente, che ha già fatto immersioni nel lago Palù (Val Malenco) e a Chamois (in Valle D'Aosta); e Franco, 62 anni, colpito da poliomelite all’età di un anno, che ha fatto immersioni sotto i ghiacci del lago Anterselva (a 1.600 metri, in Trentino).