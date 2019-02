A Palermo la tassa di soggiorno di Airbnb è motore di coprogettazione

Il progetto

«L'idea è nata per una congiutura fortunata», racconta Frigerio, «L'imposta di soggiorno da anni ci permette di collaborare con i comuni italiani. Sono 15 i territori dove facciamo la raccolta della tassa per conto dell'istituzione locale. A Palermo il regolamento permette una trattenuta del 10% dell'importo. In più lì contiamo su una community molto attiva e una serie di soggeti sociali che si muvono alla ricerca di azioni a sostegno del territorio»

Nasce così una collaborazione tra pubblico, privato e cittadini che è diventata un progetto: Danisinni e Ballarò intransito , progetto di partecipazione civica realizzato dal Comune con la collaborazione di Airbnb per destinare ai due quartieri storici della città una parte dell’imposta di soggiorno. Questa iniziativa rappresenta il primo caso al mondo in cui i cittadini vengono interpellati nel decidere come destinare questa imposta, e vede oggi il traguardo con l’annuncio dei due progetti vincitori, uno per quartiere. «Basare il progetto sul coinvolgimento dei cittadini e sulla coprogettazione ci è venuto naturale», spiega l'ad, «siamo un'azienda che per sua natura mette al centro la persona, osserva e cerca di dare una rosa di risposte al cliente. Abbiamo voluto proporre lo stesso format».

La collaborazione tra Airbnb e il Comune per la raccolta digitale dell’imposta di soggiorno «è iniziata nell’aprile 2018 e ha consentito la raccolta e il riversamento automatico dell’imposta per oltre 500mila euro», sottolinea Frigerio, «Il regolamento comunale di Palermo prevede che il 10% di quanto raccolto possa restare agli operatori del settore; Airbnb ha scelto di non trattenere questa quota e di sostenere un percorso per far decidere direttamente ai palermitani dove e come utilizzare queste risorse per il futuro della città».