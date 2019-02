Ecco il vero impatto dei 35 euro per l'accoglienza

Eccoli, i famosi 35 euro al giorno destinati all’accoglienza di ogni persona richiedente asilo. Attenzione, all’accoglienza, non alla persona: è l’ente gestore che riceve la somma totale e la usa per ogni servizio utile ad accogliere; a chi richiede asilo vengono date 2,5 euro al giorno, ovvero circa 75 euro mensili. In tempi di bufale sull’immigrazione e dati usati in modo parziale per distorcere la realtà e creare odio sociale verso i migranti forzati e chi li aiuta, è importante fare chiarezza. Una chiarezza che ha messo nero su bianco in modo più che virtuoso la cooperativa sociale Labirinto - realtà non profit che opera a Pesaro, Urbino e provincia nell’ambito dei servizi alla persona – nel presentare la propria valutazione di impatto sociale 2015-2017 in collaborazione con Aiccon, centro studi promosso da Università di Bologna e Alleanza delle cooperative italiane.

Qui sotto, nel dettaglio, le voci in percentuale di spesa dei fondi dell’accoglienza riguardanti in particolare i progetti Sprar e Pat (o Cas, Centri di accoglienza straordinaria), ovvero le accoglienze del Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati: “in tutto nei tre anni abbiamo avuto 600 ospiti nelle strutture, diffuse sul tutto il territorio cittadino e provinciale”, spiega Christian Gretter, responsabile della coop Labirinto per il settore migranti. 23milioni di euro la cifra erogata dal ministero degli Interni alla cooperativa sociale per gestire l'accoglienza.