Parco Trotter, così nascono le Silvia Romano

L’altra metà dell’edificio messa al bando per l’assegnazione, rivolto a chi meglio dimostra di volerne fare un punto di riferimento per il quartiere multiculturale di Via Padova. È qui che è cresciuta e ha sviluppato la sua passione per gli altri e per la cooperazione Silvia Romano, la ragazza rapita il 20 novembre 2018 in Kenya.

Il Trotter prende il nome dalla società del Trotter, modo in cui veniva definita la società nazionale del trotto. Quindi, com’è facilmente intuibile, era un ippodromo, attivo dal 1906 al 1924. Luogo di attrazione per la borghesia milanese, era adibito non solo alle corse di cavalli ma anche a gare ciclistiche, motociclistiche, automobilistiche o ad altre manifestazioni, come il decollo e l’atterraggio del dirigibile Forlanini nel 1911.

Nello stesso periodo, a Milano opera un’associazione dal nome “per la scuola”, di cui fanno parte insegnanti, medici e diversi benefattori. Poiché quasi la metà degli alunni che frequentano le scuole milanesi sono considerati “gracili” (ai tempi prolifera la tubercolosi), l’obiettivo di questa unione è l’istituzione di una scuola all’aperto per rinvigorire fisico e mente delle nuove generazioni, a sostegno di una pedagogia che pone l’accento sul fare.