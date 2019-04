«Mi chiamo Ameen, ho 26 anni e sono scappato da Aleppo»

Io ora sono salvo, sono in Europa, ma con la mente e il cuore sono con tutte quelle persone che sono ancora lì. La mia missione, la mia promessa è far conoscere la loro storia in tutto il mondo. Ora non lavoro, prima ero un fotogiornalista e uno studente di Ingegneria. Per ora sto studiando la lingua francese per poter trovare lavoro in un’agenzia e tornare a scattare fotografie. Vorrei farlo non solo in Francia ma anche in Iraq, in Afghanistan… Non ho paura di andare in quei posti perché sono sicuro che se vado lì per documentare aiuto le persone in difficoltà.

Non so se la realtà potrà mai cambiare ma devo provarci; dobbiamo provarci tutti perché ogni essere umano ha il diritto di vivere.

Oggi il mio sogno è che, un giorno, la Siria e tutti i siriani siano liberi, proprio come voi europei.