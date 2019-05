Questo albergo è una casa per chi soffre di autismo

L’iniziativa “Inclusive Hotel” prevede il coinvolgimento degli hotel italiani affiliati a Best Western e finora hanno aderito l’Hotel Major, il Madison e l’Antares Concorde di Milano, con il President, il Royal Santina e l’Universo di Roma, ma l’obiettivo è di allargare il progetto a tutte le strutture del gruppo entro il 2019, organizzando anche momenti di formazione.

La speciale guida che verrà preparata per ogni hotel riporterà tutte le informazioni utili per l’ospite, dagli spazi comuni alla sala colazioni, dalla descrizione delle camere alle facilitazioni a disposizione. Sarà in sostanza il punto di riferimento per l’ospite in albergo, con una sezione dedicata anche alla descrizione del soggiorno in hotel con i simboli della Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA), dove il testo alfabetico verrà tradotto in simboli.

I viaggiatori avranno a disposizione anche un Sensory Box, un kit sensoriale con alcuni oggetti utili ad aiutare la persona con disturbo dello spettro autistico a rilassarsi e regolarsi nel nuovo ambiente dell’hotel (cuffia antirumore; giochi e oggetti come timer, torcia e mascherina per il buio). Infine sul sito internet di Best Western Italia sarà presto possibile accedere alla speciale sezione dedicata alla ricerca e alla prenotazione degli hotel inclusivi.