Kader Diabate, il migrante-attivista che apre le menti

Anche per questo Kader gira per le scuole del Sud, perché “per difendere i diritti bisogna conoscerli, e per conoscerli bisogna studiarli”. Insegna ai ragazzi come battersi per un ideale giusto, per un diritto che riguarda ogni essere umano, per un’accoglienza che è valore. Perché una vita sociale sana si realizza solo quando la comunità intera trova il suo riflesso nell’anima di ciascuno. E perché la vita di ognuno appartiene alla comunità.

Sta per inaugurare una biblioteca nella sua città in Costa d’Avorio grazie al parternariato con i Presidi del Libro della Puglia e con gli amici ivoriani a Man e con quelli che come lui hanno affrontato il viaggio e che adesso sono ospitati in altre regioni italiane, ha fondato nel 2016 un’Associazione che ha chiamato Génération Consciente. Tra i primi progetti in cantiere, un Forum Internazionale sull’etica di pace in Costa d’Avorio, con 400 giovani da tutto il mondo, 5 capi di stato e diversi ministri. I risultati ottenuti da questo grande incontro interculturale saranno raccolti su libri bianchi che arriveranno nelle mani delle Nazioni Unite, come contributo al raggiungimento dell’evoluzione culturale giovanile.

Pochi mesi fa l’incontro con il Papa: un colloquio importante, vissuto con grande responsabilità ed emozione.