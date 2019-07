Quando il digitale diventa strumento del sociale

Guendalina, invece, di acquisire competenze generali digitali non ne aveva bisogno. Ha 25 anni ed è già nata tra smartphone e pc. «Sono laureata in economia aziendale e marketing», racconta. «Avevo un lavoro fisso e uno stipendio. Ma quello non era il mio sogno».

Guendalina vuole fare la travel blogger; inizia a costruirsi il suo blog di viaggi completamente hand made e a farlo crescere attraverso i social network. «Ho deciso di partecipare alle a Vagone Fmd per approfondire le tecniche di personal branding e inseguire il mio progetto personale». Guendalina è rientrata nel programma della fondazione dedicato all’imprenditoria giovanile. Fmd ha iniziato con un piccolo network di scuole romane e oggi è in grado di sostenere un programma strategico di dimensione europea per investire sulle nuove generazioni, dall’educazione per la vita alla “creazione” di nuovi lavori, per rispondere in modo efficace alle sfide di Europa 2020.