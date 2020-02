Lo sport non serve vederlo

Passo avanti e…

Lo sport è fatica. Le donne e gli uomini di sport devono ogni giorno sfidare e vincere se stessi, il proprio corpo e la propria volontà, allenamento dopo allenamento. Soltanto poi, arriva il momento della sfida, dello scontro con l’avversario, con le proprie emozioni. Ma «tra coloro che hanno importanti limitazioni fisiche, quindi oltre 3 milioni di italiani, soltanto 269 mila dichiarano di svolgere un’attività sportiva», recita il rapporto 2019 dell’Istat Conoscere le disabilità. Si tratta dell’8,5 per cento dei disabili. A Giuseppe, «non più giovanissimo» come si definisce lui, sin da bambino piaceva schermire divertendosi, inventando con gli occhi della fantasia, non potendo disporre dei suoi, “nemici” da sfidare e verso cui affondare la stoccata.

«Salire su una pedana, tirare un colpo di spada ed esultare per una vittoria, per un non vedente fino al 2011 era non solo impossibile ma proprio impensabile», spiega Rizzi che insieme ad altre donne e uomini non vedenti del Gruppo Sportivo Non Vedenti Onlus di Milano, ha deciso di coinvolgere alcuni allenatori di scherma per coltivare insieme un sogno condiviso: far salire sulla pedana persone non vedenti, studiando insieme regole per gestire e condurre l’assalto e sentire il biiipdella stoccata vincente.

…affondo

«Come far duellare due perone non vedenti su una pedana di 14 metri?». È risolvendo problemi come questi che iniziata l’avvenuta di Giuseppe e degli altri spadaccini non vedenti. «Prima di tutto abbiamo dovuto fare una scelta obbligata: la spada era l’unica disciplina percorribile perché a differenza del fioretto e della sciabola consente che il punto sia valido qualunque parte del corpo dell’avversario tu prenda». Inoltre, tra le regole studiate insieme ai tecnici c’è la “ricerca dell’arma”: i due atleti non vedenti che si sfidano partono da parti opposte della pedana. Quest’ultima ha un cavo in rilievo che fa da guida, «ti da la certezza di essere sempre orientato dritto di fronte al tuo avversario» e ti accompagna in ogni assalto. Una volta che èavvenuto il primo contatto tra le lame, l’assalto comincia. «Sempre tenendo almeno uno dei due piedi sul cavo centrale della pedana, ci si sfida all’ultima goccia di sudore. Passo indietro, passo indietro – mi illustra Giuseppe muovendosi nello spazio come fosse durante una sfida. L’avversario fa un passo avanti e mentre ci cerca per la stoccata, scatta l’affondo». Biiip.

Il biiip è importante, perché significa che qualcuno ha colpito. «L’arbitro spiega chi è andato a bersaglio per primo ma tu lo senti se sei stato tu il più rapido». Sudore, adrenalina e tecnica. Questo è lo sport, questa è la scherma per non vedenti.