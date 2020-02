Angela e Wuiston, un viaggio lungo 10 anni per diventare (anche per la legge) madre e figlio

Dieci anni è il tempo che ci è voluto per adottare suo figlio Wuiston. «In Venezuela stavamo a Merida. E lì, con gli altri della missione, andavamo spesso in un ospedale di lunga degenza, una stanza era dedicata ai bambini disabili che venivano abbandonati. Abbandonati in tutti i sensi. Avevano spesso tratti autistici per mancanza della relazione, stavano sempre a letto. A Wuiston mettevano le maglie cucite in modo che non si toccasse la faccia o infilasse le mani nel pannolino».

Quando Angela ha incontrato Wuiston lui aveva solo quattro anni. «Chiamava tutti mami e diceva vamos. Faceva commuovere. Era proprio piccolo, un denutrito cronico. Lui non si poteva accogliere e basta. Per portarlo in Italia bisognava adottarlo. Tra me e me mi dicevo che quello era troppo, non volevo rimanere in Venezuela, avevo delle resistenze. Poi un’altra persona si era detta disponibile ad accoglierlo. Mi sono sentita strana, Wuiston lo sentivo già come figlio mio».

Angela aveva 25 anni quando ha iniziato le pratiche per l’adozione. «Dopo un anno che stavamo in Venezuela abbiamo aperto una casa di accoglienza con l’associazione. Wuiston è stato il primo bambino ad essere accolto e fin da subito abbiamo vissuto come madre e figlio.