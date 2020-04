L’Oasi di Troina e il gioco degli abbracci a distanza

L’Oasi. La fortezza. Luoghi remoti che nel racconto collettivo di questa strage piombano sulle nostre case: «La vicenda di Troina è paradigmatica di come il coronavirus sta portando via da queste terre tante persone, spesso le più fragili e indifese. Quello che sta accadendo in tante strutture in cui sono state consegnate all’oblio persone anziane, disabili, con dipendenza, immigrate, è un modo brutale per farci comprendere cosa voglia dire che nessuno va lasciato solo, che non è giusta né civile una società che emargina la sua parte più fragile dentro luoghi inaccessibili, fingendo che quella parte non esista», commenta Dino Barbarossa, presidente di Fondazione Ebbene.

Troina, la zona rossa della Sicilia, si è ormai chiusa in sé stessa. Ma l’amore per quei bambini continua a viaggiare in modalità diverse, perché non deve mai mancare. A dare il suo contributo per sconfiggere il virus è arrivato Fabrizio Pulvirenti, l’infettivologo all’epoca medico-soldato di Emergency che è guarito dall’Ebola dopo 39 giorni di isolamento allo Spallanzani di Roma.

Ad esprimere grande vicinanza alla sua comunità è anche il sindaco Fabio Venezia, sotto scorta per le sue battaglie contro la mafia dei pascoli ora in quarantena nella sua abitazione per combattere una nuova battaglia. Dall’ospedale di Enna è invece arrivato l’audio di Padre Silvio Rotondo, presidente dell’Oasi di Troina: «La cosa importante – ha detto – è che ne veniamo fuori insieme. Nessuno potrebbe seguire i ragazzi come noi, non perché siamo eroi, ma perché sappiamo che dobbiamo aiutare persone che dallo sguardo ricevono vita».

Lo sguardo di medici e operatori che presto si spera tornerà a splendere per i propri bambini, al di là del gioco di un abbraccio a distanza.