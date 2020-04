Nè la Sla, nè il Coronovirus hanno fermato i nostri sogni

L’importanza delle parole

Nel nostro immaginario le persone malate di SLA o con patologie neurovegetative vivono in un mondo oscuro dove regna il senso di inutilità per sé e per gli altri. «Si, la sofferenza è grande, pesante, a tratti disumana», spiega Roberto Mauri, presidente della cooperativa La Meridiana. Una sofferenza che investe anche i loro affetti. Un sofferenza da cui emerge l’esigenza di evadere, «e la scrittura è per loro un veicolo per realizzare ciò». La rivista Scriveresistere ha infatti lo scopo di mettere in comunicazione Claudio, Pippo e Luigi con il mondo.

«La scrittura - ritiene Pippo Musso - è pura energia che stuzzica i sentimenti nascosti, li fa riemergere, venire a galla, li tira fuori con tenero amore dal più profondo del tuo cuore. E poi puoi indossare le ali della fantasia e viaggiare per mari e per monti e fermarti dove più ti pare, libero». Eccola l’importanza delle parole.

Paole scritte, parole cantate, come quelle che ama ascoltare Claudio a cui piace la musica perché «mi invita a lasciarmi penetrare il cuore e la mente dalla poesia e dai messaggi che gli autori lanciano al mondo».

Quando la tecnologia avvicina

Chi ha SLA sa bene che si può stare immobili, chiusi in casa come in queste settimane di emergenza sanitaria, ed essere comunque in movimento. Nel compiere questa operazione, la tecnologia gioca un ruolo chiave. «I computer a comando oculare che usano i malati di SLA funzionano esattamente come dei normali tablet - spiega su Scriveresistere l’educatore Stefano Galbiati -. La differenza fondamentale è la modalità con la quale è possibile dare i comandi». Loro usano gli occhi. E così scrivono, evadono dal loro corpo. Così Pippo, Claudio e Luigi possono far sentir la loro voce attraverso questa tecnologia. In questi casi la tecnologia non isola ma avvicina, umanizza le relazioni.