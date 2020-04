«Pronto ragazzi, ci siete?». Così ad Aversa si contrasta la povertà educativa

«Poi da quando siamo tutti a casa, in quarantena, siamo in contatto più frequente con i ragazzi con whatsapp. Tramite il gruppo già esistente ma anche con contatti individualizzati per i compiti», spiega la coordinatrice. «Portare avanti una relazione a distanza, però, non è facile. Anche se in questi due anni noi educatrici siamo diventate le loro confidenti, ora alcuni di loro faticano a raccontare i propri vissuti per telefono. A volte ci chiamano e ci raccontano una barzelletta, o una cosa che hanno visto alla televisione. Parliamo un po’ del più e del meno. Ci vuole tempo prima di riescano a rompere gli argini e ci raccontino le loro emozioni, i loro desideri, le paure, le difficoltà».

Fare l’educatore a distanza, allora, aggiunge, «vuol dire affinare, quintuplicare, la capacità di ascolto anche verso ciò che non viene detto». Ogni giorno un sforzo di creatività «Per questi ragazzi che vivono in contesti di povertà educativa, il fatto di non poter uscire ed incontrare gli amici è ancora più pesante», sottolinea la coordinatrice. «I maschi raccontano spesso che trascorrono molto tempo buttati a letto, con il cellulare in mano. Una ragazza racconta che mangia, mangia tantissimo, perché si sente sola. Un’altra che gioca a carte con papà. Alcune aiutano a cucinare, a sistemare delle cose a casa».

Ogni giorno le educatrici si inventano un’attività che li coinvolga, che ci faccia sentire più vicini, che restituisca loro una speranza. Una di quelle che riscuote maggior interesse è la cucina: «Visto che lavoriamo con famiglie provenienti da tutte le parti del mondo, invitiamo i ragazzi a cucinare insieme ai genitori e a condividere con noi una ricetta tipica del loro paese: in questo modo accorciamo anche le distanze tra culture diverse». A distanza si svolge anche il cineforum: si sceglie un film, tra quelli in programmazione in tv, e poi si condividono virtualmente spunti e riflessioni.