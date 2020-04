Arrivano le équipe mediche Covid di Fondazione ANT

In una lettera indirizzata al Ministero della Salute Roberto Speranza, alle Regioni e alla Fnomceo, un gruppo di 100mila medici ha chiesto alcune azioni prioritarie per non vanificare il lavoro fatto fino a ora nel contenimento dell’emergenza Coronavirus. Tra i primi punti emerge la richiesta di rafforzare il territorio “vero punto debole del Servizio Sanitario Nazionale, con la possibilità per squadre speciali, nel decreto ministeriale del 10 marzo definite USCA, di essere attivate immediatamente in tutte le Regioni”.

Fondazione ANT, che con il suo fondatore l’oncologo Franco Pannuti è stata tra i pionieri dell’assistenza sanitaria domiciliare in Italia, anche in queste settimane è sempre stata in prima fila, nell’ottica di essere al fianco del SSN, quale presidio sul territorio, per portare cure mediche e specialistiche direttamente a casa di 3000 pazienti malati di tumore ogni giorno, non solo tutelandoli da eventuali contagi ma soprattutto evitando che nuovi ricoveri aggravassero ulteriormente il carico degli ospedali.

«Da quando è cominciata l’emergenza Covid-19 abbiamo proseguito come sempre il nostro lavoro di assistenza domiciliare portando gratuitamente a casa dei nostri pazienti trasfusioni, inserimenti PICC o Midline, paracentesi, medicazioni, terapia del dolore, consulenze psicologiche», spiega la presidente ANT, Raffaella Pannuti

«Quello che sta cambiando sensibilmente è il numero di assistenze che stiamo prendendo in carico: sono sempre di più le persone che si rivolgono a noi», aggiunge, «se fino a qualche settimana fa eravamo concentrati più sulle cure palliative, ora ci arrivano molte più richieste anche in una fase precoce di malattia, da pazienti che stanno facendo chemio o radio terapie e che hanno bisogno di cure di supporto. Se dal triage telefonico preliminare non si evidenziano elementi che possano ipotizzare di trovarci in presenza di casi sospetti Covid-19, i nostri medici e infermieri – dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari a proteggere gli Assistiti e se stessi - prendono in carico i pazienti e pianificano e concordano con loro la prima visita a domicilio. In questo modo offriamo un aiuto importante agli ospedali e ai reparti di Oncologia».

Fino a questo momento infatti, in presenza di positività accertata da tampone, l’assistenza ai pazienti oncologici seguiti da Ant proseguiva “a distanza” attraverso consulenze telefoniche