Per la legalità seminiamo diritti

Ha curato per Caritas/Migrantes il Dossier statistico immigrazione e ha collaborato con università e istituti di ricerca. E non ha dubbi: «La prima responsabilità che dovrebbe sentire la Gdo è quella di garantire negli scaffali prodotti equi e giusti. Torno ad uno slogan usato da Coop anni fa: “buoni e giusti”. In quel “buoni” c'erano e ci sono tanti diritti che vanno rispettati».