Dedalus, il lavoro quotidiano diventa azione politica

M. è una ragazza cinese, nasce a Napoli alla fine degli anni Novanta, la mamma – arrivata in Italia dopo un viaggio di quasi due anni – è piena di debiti e deve lavorare 16 ore al giorno per poterlo ripagare e non far perdere la casa ai genitori. Non può tenere con sé la bambina e paga una famiglia italiana perché se ne prenda cura. Ma non riesce a pagare tutti i mesi e la famiglia vuol liberarsi della bambina, la madre non si trova, il padre vorrebbe vendersi la bambina. La Cooperativa Sociale Dedalus viene chiamata dalla Procura e inizia il loro lavoro, con mediatrici culturali cinesi, per rintracciare la mamma, per farle intravedere opportunità per lei e la bambina che non immaginava, e per uscire dalla schiavitù dalla fabbrica nelle Marche dove trascorreva 24 ore al giorno. Oggi M. è cittadina italiana e studia all’università, non è diventata un fantasma.

Siamo nel quartiere di San Lorenzo tra i più multietnici della città. E qui a fare la differenza è la presenza. Una presenza che ha a che fare con la concretezza delle azioni messe in campo. La storia di Dedalus è «fatta di tanti investimenti, energie, esperienze diverse», racconta Elena de Filippo, oggi presidente della cooperativa e professore di sociologia delle migrazioni all’Università Federico Secondo di Napoli. Una donna molto concreta, come la cooperativa che guida. Una concretezza di cui la città ha un bisogno disperato. «Forse più che una storia si può parlare di più storie, in un processo fatto di momenti diversi che hanno portato a definire Dedalus così com’è oggi: persone normalmente differenti, ognuna con i propri sogni, bisogni, aspettative».