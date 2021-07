Fattoria Sociale Fuori di Zucca: in un ex manicomio oggi si coltivano i diritti

«Abbiamo iniziato durante gli anni di una faida di camorra», racconta Ciano. «Viviamo in un conteso, la provincia di Caserta, che non è facile. La criminalità organizzata aveva creato attorno a noi un ambiente vessato da paura enorme. I genitori dicevano ai figli “se vedi qualunque cosa, torna a casa”, “fatti i fatti tuoi”, “gira la faccia”. La camorra negli anni ha fatto leva sull’angoscia delle persone e ha sviluppato nella comunità individualismo sfrenato dove il bene pubblico è quasi scomparso. Partendo da queste riflessioni decidemmo che dovevamo lavorare sulla cultura della fiducia: allora, come oggi, non era possibile prendere in carico una persona, pensando di fare i professionisti del sociale, senza farsi carico anche della comunità. La fattoria è nata con questo obiettivo: creare condizioni di sviluppo per poter praticare percorsi di welfare veri, duraturi. E per farlo non dovevamo chiuderci nel nostro recinto». Così nel 2012 la Cooperativa Un Fiore per la Vita, che aderisce al Comitato don Peppe Diana, al consorzio "Co.Re. Cooperazione e Reciprocità”, al Forum Nazionale dell'Agricoltura Sociale e alla rete di Imprese per lo sviluppo locale, ha attivato collaborazioni sinergiche con altre cooperative locali, in cui rispecchiarsi per ideali e valori, dando vita nel 2012 ad un consorzio di cooperative sociali “NCO – Nuova Cooperazione Organizzata” orientato all’esptlorazione di nuove forme di integrazione tra profit e non profit, tra pubblico e privato partendo dai beni confiscati alla camorra e da beni comuni.