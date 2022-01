La musica nata nei lager salverà il mondo

«La musica prodotta in cattività, dal primo Lager all’ultimo Gulag, esorcizza questi luoghi, annichilisce le ideologie totalitarie, ci introduce a tempi migliori. Il musicista non canta il Lager, non lo esalta, né eleva la deportazione a elemento poetico, ma distrugge ideologicamente il Campo attraverso la musica. Il musicista deportato aspirò infatti a far crollare le mura di cinta del Campo cantando, suonando e scrivendo musica. Perché suonare per un musicista è un’esigenza fisiologica. Ed anche se scritta e composta in luoghi di sofferenza e prigionia, la musica risponde sempre ai suoi canoni estetici, senza lasciarsi disegnare dal ghetto, dal Lager o dalla restrizione». Quello che sta compiendo il Maestro Francesco Lotoro è un lungo cammino di liberazione che ha preso il via nel 1988, da quando cioè ha iniziato a “liberare la musica”, a recuperarla, a restituirla all’umanità. Suoni, storie, partiture, documenti. Da più di trent’anni il pianista e compositore di Barletta recupera la musica scritta nei Campi di concentramento e nei luoghi di cattività civile e militare tra il 1933, anno dell’apertura del Lager di Dachau, e il 1953, anno della morte di Stalin e graduale liberazione degli ultimi prigionieri di guerra detenuti nei Gulag sovietici.

Il suo meticoloso lavoro di ricerca racconta ed apre la conoscenza sul vastissimo patrimonio di Letteratura Musicale Concentrazionaria, composta da oltre 8mila spartiti e 10mila documenti, tra microfilm, diari, quaderni musicali, registrazioni fonografiche, interviste con musicisti sopravvissuti. Un incredibile bagaglio storico e culturale che lo ha visto viaggiare in tutto il mondo «perché preferisco andare di persona a recuperare il materiale che ci viene donato. Non si tratta solo di recuperare un manoscritto, uno spartito o un documento, ma di entrare nella storia del musicista che lo ha composto, nella storia dei sopravvissuti, che all’inizio del mio percorso ho anche avuto modo di conoscere personalmente, mentre oggi sono i figli o i nipoti che conservano e ci donano il materiale musicale che va ritirato, catalogato, riversato in supporti digitali», racconta Lotoro. «C’è un lavoro immenso da portare avanti, come studiare la partitura di 500 musiche da eseguire per registrarle e conservarle per farle conoscere».