I Tre Santi che diedero il nome all’olio prodotto nel bene confiscato

Questa, però, è anche una storia che ha un aspetto in un certo senso mistico.

«Cercavamo un nome da dare al nostro olio - racconta Luciano D’Angelo, presidente della cooperativa sociale - e improvvisamente abbiamo scoperto che Collesano ha dato i natali a tre monaci - San Cristoforo, San Saba il Giovane e San Macario - venerati come santi. Erano due figli, nati intorno ai primi due decenni del X secolo, e un padre che decise di dedicarsi alla vita ascetica. Tutta la famiglia lo seguirà, compresa la moglie Kali, di origine islamica, che poi formerà una piccola comunità femminile. Siamo nei primi nei primi nel periodo della dominazione araba in Sicilia. Ci siamo subito innamorati di questa storia, decidendo di chiamare “Tresanti” un prodotto profondamente legato alle radici del territorio».

Già imbottigliato e pronto per la vendita diretta, avendo deciso di non avere intermediari, “Tresanti” sta conquistando il pubblico che sino a domenica farà la conoscenza della storia di questa cooperativa, nello stand che la ospita a “Fa la cosa giusta”, in corso a Milano.

«Circa 20mila gli alberi che, quest’anno, come prima produzione di sperimentazione, ci hanno regalato 1.950 litri di olio che abbiamo imbottigliato in confezioni da 1, 2,5 e 5 litri, pensando alle famiglie. Dopo Pasqua consegneremo 600 litri al Comune di Collesano, secondo un protocollo che ci obbliga a dare ogni anno all’amministrazione comunale questa quantità di olio più il 5,5 per cento di fatturato. Non è normale perché per legge i beni confiscati devono essere assegnati a titolo gratuito e capite bene che, soprattutto all’inizio, è un balzello pesante. Abbiamo provato a contestare questa clausola, ma senza successo. Ci fa piacere e ci consola sapere che l’olio verrà distribuito alle scuole del territorio».