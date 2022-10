Con #ArrotondaeDona in aiuto a senza dimora

E proprio in questo percorso, fino al 6 novembre, in tutti i punti vendita Penny Italia, sarà possibile sostenere Progetto Arca semplicemente facendo la spesa e, al momento del pagamento, scegliere di arrotondare all’euro successivo il proprio scontrino. Ad esempio, con una spesa di 9,57 euro il cliente potrà scegliere di arrotondare a 10,00 euro, donando così 0,43 centesimo di euro a sostegno delle attività sul territorio della Fondazione.

#ArrotondaeDona è una formula di aiuto vincente che Penny Italia mette a disposizione dei propri clienti affinché con il minimo impegno e senza operazioni complesse possano donare qualche centesimo di euro, generando, nell’insieme e per gli oltre 400 punti vendita Penny, un sostegno in grado di fare davvero la differenza in un momento in cui sempre più famiglie vivono forti difficoltà.

«Come azienda e come persone, ci sentiamo responsabili verso le comunità del territorio in cui operiamo» afferma Marcello Caldarella, Corporate Communications & Csr Manager di Penny Italia.«Con Progetto Arca possiamo toccare con mano ogni giorno il valore del nostro impegno a sostenerli attraverso un costante relazione di valore che negli anni ha permesso di attivare progetti virtuosi in aiuto alle famiglie e alle persone in stato di grave povertà. È una storia che vogliamo andare avanti a raccontare attraverso fatti concreti, in linea con i valori del nostro brand».

«Grazie di cuore a Penny Market per averci scelto in questa originale iniziativa» commenta Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca. «Ogni donazione è per noi importante perché ci permette di proseguire nel supporto quotidiano a chi ha più bisogno: ogni ‘arrotondamento’ della spesa si trasforma infatti in pasti caldi e completi distribuiti in strada durante l’inverno e in pacchi viveri consegnati alle famiglie che non riescono da sole a fare la spesa. E il meccanismo di trasformazione non si ferma: dall’arrotondamento della spesa al supporto concreto dei più fragili, dall’offerta del supporto alimentare alla creazione di una relazione di valore con chi aiutiamo, per raggiungere l’obiettivo finale dell’integrazione sociale».

In apertura un'Unità di Strada in azione nel centro di Milano - Foto da ufficio stampa