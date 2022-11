Lavoro e Neet, va superato il mismatch tra domande e offerta

«Noi» ha spiegato Emilia Caizzo, referente del progetto RiconNEETtersi, «cerchiamo di partire con i giovani da contatti informali, li invitiamo a prendere un caffè al bar oppure un aperitivo, poi passiamo ad un incontro individuale, poi se interessato in piccolo gruppo con cadenza periodica, cerchiamo di tenerli agganciati e nello stesso tempo contattiamo le aziende e favoriamo gli inserimenti lavorativi, ma poi anche quando lavorano non li lasciamo continuiamo a seguirli. Ed è molto bello ed importante vedere come chi già lavora inizia ad essere di esempio per i nuovi arrivati […]. nel contempo cerchiamo di formare adulti, figure trasversali, che siano in grado di accompagnare i ragazzi, persone che siano in grado di avere competente educative, psicologiche, ma anche afferrate sul mercato del lavoro che stiano a fianco (ne davanti ne dietro)».

Il punto di vista delle aziende è stato portato da Dario Casalini Amministratore delegato di Maglificio Po proprietario del marchio Oscalito «la crisi è ormai continua e permanente, noi cerchiamo in primis le persone non le competenze in senso stretto, quelle si possono imparare, ma è necessario che vi siano la motivazione, l’autonomia e il senso di responsabilità, eppure non riusciamo a trovarle le persone».

Non si capisce sia la sfiducia in se stessi o la sfiducia verso le istituzioni o un problema di comunicazione fatto sta, spiega Laura Rizzo responsabile del Centro per l’Impiego, «non riusciamo a muoverli. Abbiamo mandato mail, sms, senza avere nessun riscontro. Ad esempio per il progetto Eures della Comunità Europea su 1.600 persone contattate si sono presentate in 4 lo 0,2%. Il fatto è che forse non si è capito che non siamo più l’ufficio di collocamento. Il mercato del lavoro è cambiato, ma le persone sono ancora convinte che noi distribuiamo lavoro come il collocamento, ma adesso noi forniamo un servizio, siamo un luogo di intermediazione e chiediamo l’attivazione della persona. Non possiamo mandare alle aziende persone “intercambiabili”, serve professionalità, uno non vale l’altro, quindi serve la selezione e se manca serve la formazione. In base ai dati a nostra disposizione rispetto agli altri Comune dell’area a Nichelino abbiamo un -5% di persone immediatamente occupabili».

Con la disoccupazione giovanile al 36,6% e con «un’ampia fascia di giovani “disancorati”, privi di luoghi e figure di riferimento e completamente estranei alla vita sociale ed istituzionale della città» come segnalato dalla ricerca dell’Università. C’è da fare e c’è da esserci.

