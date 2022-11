Cop27, centomila firme per cambiare strada

Il giorno tanto atteso è arrivato. Al centro dell’attenzione, il ruolo del nord e del sud del mondo per affrontare le migrazioni indotte dal clima. E anche il ruolo dei giovani nel processo decisionale. Sono stati questi due i temi principali discussi durante l'evento: “Dialogo intergenerazionale tra continenti sulle migrazioni indotte dal clima nel quadro dell'adattamento”, l’evento promosso alla Cop27 e che ha visto protagoniste anche le cinque attiviste di WeWorld che in questi giorni ci hanno informato su che cosa sta succedendo alla Cop27 di Sharm el Sheik. Ed è proprio in questo contesto prestigioso che le ragazze hanno portato le oltre 100 mila firme della campagna #ClimateOfChange, raccolte in tutta Europa per chiedere politiche più ambiziose. Un vero dialogo tra giovani europei, africani e latino-americani e decisori politici sui partenariati per l'adattamento e sulle sfide migratorie indotte dal clima, con particolare attenzione alle disparità regionali e alle ingiustizie legate al cambiamento climatico.