Sabato 26 novembre, torna la Colletta Alimentare

Verdura in scatola, tonno e carne in scatola, polpa o passata di pomodoro, olio, alimenti per l'infanzia come omogeneizzati o latte in polvere. Sono questi gli alimenti a lunga conservazione che sabato 26 novembre saranno in cima alla lista della spesa della 26esima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Il tradizionale evento di solidarietà del Banco Alimentare vedrà scendere in campo oltre 140mila volontari in circa 11mila supermercati di tutta Italia che inviteranno a fare la spesa acquistando alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle strutture caritative territoriali. È l'invito a fare un "gesto concreto insieme" come sottolinea. la comunicazione pensata per questa giornata in cui le parole sottolineate sono proprio quelle che indicano la concretezza del dono e il fatto di farlo "insieme".

«Siamo preoccupati per la situazione che stiamo vedendo nel nostro Paese con sempre più persone e famiglie che si trovano in povertà assoluta o che rischiano di scivolarci nonostante abbiano un lavoro», afferma Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus . «È fondamentale quindi continuare a sensibilizzare tutti coloro che possono compiere un atto concreto di aiuto. La Colletta Alimentare è un gesto educativo semplice e di carità, che promuoviamo da oltre un quarto di secolo. Partecipare a questa iniziativa significa contrastare l’indifferenza e favorire la condivisione, facendo un gesto concreto a cui tutti siamo invitati. Il gesto di volontariato più partecipato In Italia e la prima esperienza solidale di questo tipo. Ci auguriamo dunque che anche quest’anno la solidarietà sia tanta».