“Geografie Meridiane” salpa dalla Sardegna

Il viaggio di “Geografie Meridiane” salpa non a caso dalla Sardegna (da questo link potete scaricare gratuitamente il book, se invece siete già registrati al sito basta cliccare qui) a livello nazionale forse la regione meno considerata e raccontata, se non per le cartoline dalle spiagge e dalle discoteche della costa Smeralda. Leggere queste pagine curate da Luigi Alfonso e arricchite dai contributi del professor Vittorio Pelligra, dell’arcivescovo metropolita di Cagliari Giuseppe Baturi e del presidente di Fondazione Sardegna Giacomo Spissu lascia in bocca un sapore dolce-amaro. La rabbia per un contesto duro in particolare per i più fragili (sono di questi giorni le proteste delle organizazioni sociali) e per i giovani contrasta con la consapevolezza che alcune realtà sociali (nel book ne raccontiamo sette, ma non sono le sole come potrete leggere nei prossimi mesi su vita.it) hanno maturato una capacità di creare reali filiere di sviluppo locale e solidarietà, che potrebbe essere decisive per il futuro della regione se valorizzate in modo sistemico e strategico in una logica di reale coprogrammazione e coprogettazione.

Conoscere, valorizzare, potenziare, collaborare in ottica paritaria con questi soggetti votati all’interesse generale è il compito della politica e dell’intera comunità sarda. Una politica che fino ad oggi ha fatto davvero troppo poco in questa direzione, congelando il welfare e il sociale in uno stato di isolamento nocivo in primis per i suoi abitanti in particolare quelli più fragili e i generale per chiunque abbia a cuore i destini di questa meravigliosa isola.

