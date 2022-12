Come, cosa e dove donare per l'emergenza inverno in Ucraina

L’inverno in Ucraina ha acutizzato una crisi umanitaria già drammatica, ha moltiplicato i bisogni. Le sirene di allarme antiaereo continuano a suonare in tutte le regioni del Paese. Dallo scorso 24 febbraio, il primo giorno dell’invasione russa dell’Ucraina, non si sono mai fermate. Da diverse settimane gli attacchi aerei russi hanno un obiettivo preciso: le centrali elettriche. Oggi in tutto in Paese più del 40% delle centrali è fuori uso, ciò significa blackout diffusi e interruzione delle forniture di acqua e riscaldamento. In Ucraina le temperature possono scendere anche sotto i venti gradi: in guerra anche il freddo diventa un’arma.

Il Mean, movimento europeo di azione non violenta, insieme ai nuovi partner straordinario (come ANCI, Fondazione Progetto Arca e Uneba), ha lanciato una campagna di raccolta beni, generatori e fondi per sostenere le persone e i comuni che in Ucraina sono vittime non solo delle bombe ma anche di questa nuova forma di holodomor, la “riduzione alla fame” e al freddo che l’aggressione russa sta infliggendo loro.

Alimenti e prodotti per l'igiene