Ucraina un anno dopo: i libri per non dimenticare

Ucraina: grammatica dell'inferno. La prima fase, per non dimenticare

di Filippo Poletti

Lupetti editore

Ne parliamo in questo articolo

I racconti di guerra, commentati da alcune donne fuggite dall'Ucraina e accolte a Milano dalla Fondazione Progetto Arca Onlus e dall'Accademia ucraina di balletto, compongono "Ucraina: grammatica dell'inferno", il nuovo libro del giornalista Filippo Poletti. Vale per il bombardamento dell'ospedale di Mariupol con le madri in attesa di partorire. Vale per lo sterminio delle famiglie in fuga da Irpin e da tanti altri luoghi di battaglia. Vale per tanti altri orrori come gli stupri e le torture mostrati in rete. Dopo la "Grammatica del nuovo mondo" dedicata al Covid, Poletti presenta una nuova grammatica tragica, una "Guernica" stampata su carta datata ai nostri giorni, impreziosita dalla postfazione del generale di corpo d'armata ausiliario Salvatore Farina, presidente del Centro Studi Esercito. Lo fa partendo dai versi dei Maneskin, il gruppo rock italiano: «Come fai a dormire la notte, come fai a chiudere entrambi gli occhi? Balleremo sulla benzina», gridano in "Stand up for Ukraine". La benzina è la guerra russa: non può più piovere in Ucraina, seminando morte e dolore. Questo è il grido di "Ucraina: grammatica dell'inferno".