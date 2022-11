Senza diritto all'acqua, né pace né democrazia

L’acqua non è un diritto umano. Almeno, non è solamente questo. È un diritto del vivente, in senso ampio; questa visione olistica che i popoli americani precolombiani insegnano da tempo, la stessa, a ben vedere, che papa Francesco propone con la sua ecologia integrale nell’enciclica Laudato si’, è alla base del libro Gli stati generali dell’acqua (Carrocci editore), che raccoglie le voci di quasi 70 autori e autrici, uomini e donne da tutto il mondo, attivisti, climatologi, geografi, biologi, economisti, antropologi, teologi, artisti e rappresentanti delle istituzioni locali e globali. A contribuire, anche Pedro Arrojo-Agudo, special rapporteur delle Nazioni Unite per il diritto all’acqua. VITA ne ha parlato con la curatrice del volume – nonché direttrice dell’associazione Laudato Sì-Un’alleanza per il clima, la Terra e la giustizia sociale – Daniela Padoan.

Partiamo dalla definizione che lei da della raccolta, che è quella di “libro-assemblea”. Che cosa significa?

L’idea per questo volume è nata da un workshop a cui hanno partecipato i rappresentanti di diversi movimenti italiani per l’acqua, che hanno poi coinvolto i loro contatti in America Latina. Alla fine, si è creato un gruppo di 68 persone, con diverse competenze: è diventato un lavoro corale, in cui ciascuno ha parlato di un lato della questione, mantenendosi però in dialogo con gli altri. In questo modo volevamo restituire le tante sfaccettature del tema, ma anche mostrare come tutto sia collegato.

Qual è lo scopo del volume?

Far parlare di acqua. Anche all’interno dei movimenti legati all’ecologia è spesso un argomento che resta sottotraccia, quasi lo si desse per scontato, finché non succede qualcosa – siccità o nubifragi, per far due esempi – che lo riportano sotto i riflettori. C’è tanto da scoprire o su cui puntare l’attenzione, come il fatto che solo il 3% dell’acqua a livello globale è dolce, ma di questa il 2% è inutilizzabile, perché si trova nelle calotte polari: a essere immediatamente disponibile è solo lo 0,01% che si trova in superficie. Si tratta di una quota piccolissima, ma è quella da cui attingono la maggior parte delle specie viventi.