Gestione dell'acqua: impariamo da Danilo Dolci

Non rischiamo di essere un po' utopistici? Se la scienza ti dice una cosa, vuol dire che a te politico ha già suggerito almeno tre-quattro ambiti decisionali attraverso i quali tu puoi fare fronte ai cosiddetti cambiamenti. Se è tutto così chiaro sotto il profilo scientifico cosa manca, allora, all’azione politica?

Forse quello che manca è una consapevolezza maggiore che il dato scientifico non è sufficiente a gestire l'acqua come non è sufficiente gestire il paesaggio o le crisi sanitarie. Ci vuole più consapevolezza e capire che per arrivare a risolvere certe situazioni bisogna lavorare molto di più nel definire dei processi politici più efficaci più efficienti o più trasparenti. Questo è un aspetto nella gestione ambientale che viene molto spesso ignorato. Gli scienziati anche come me pensano che basti l’evidenza del dato scientifico per motivare l'azione.

Ovviamente è sbagliato pensare che basti perché contano molto le “percezioni del rischio” e le “priorità politiche”. Ci sono diversi “gruppi di interesse”, e non uso questa definizione in senso negativo, che hanno diverse priorità. Quindi, come dicevo, quello che manca è una consapevolezza maggiore che il solo dato scientifico è solo la metà della soluzione al problema e che non basta affidarsi solo ad esso: bisogna anche essere capaci di creare processi politici.

È la seconda volta che lei utilizza “trasparente” o “trasparenza”. Cosa intende?

Gestione trasparente come l’acqua. Non c'è da parte mia l'intenzione di dire che i processi decisionali legati all'acqua non siano trasparenti, però molto spesso avvengono in maniera molto top-down, dall'alto verso il basso, perché molto spesso la gestione dell'acqua coinvolge grandi opere idrauliche e infrastrutture che sono “territori” in cui di solito opera lo stato, opera una grande attore e non le comunità. Quindi forse in questo caso è necessario assicurarsi che anche gli interventi su grande scala vengano identificati e progettati in maniera aperta al pubblico. Questa mia osservazione è molto rilevante soprattutto in paesi in Africa dove molto spesso le grandi opere sono frutto di disegni e manie di grandezza di qualche dittatore oppure sono visioni in cui c'è una certa idea di nazione che si deve “materializzare” attraverso le grandi opere e che, appunto, vengono imposte dall’alto senza interpellare le persone che dovranno convivere con le conseguenze di queste decisioni.

Dopo questi nove viaggi e tutto il lavoro che lei sta facendo, ha la “ricetta perfetta” di un processo partecipativo di gestione dell'acqua?

La domanda è buona e anche provocatoria. Non c'è una ricetta generale applicabile. Gli studiosi della gestione dell'acqua dicono che non ci sono “panacee” quando si parla di gestione dei beni comuni, tra cui, appunto, l’acqua. Però ci sono molti esempi che possono fornire delle direttive difficili anche una sorta di ispirazione. In Italia è molto noto l'esempio di Danilo Dolci, un poeta e attivista che negli anni cinquanta visse a Trappeto vicino a Palermo. Negli anni ’50, Dolci riesce prima a far capire agli agricoltori come la mancanza d'acqua fosse un problema per il loro benessere e poi riesce a farli mettere insieme per chiedere la costruzione di un invaso (l’invaso Poma, sul fiume Jato) costruito con i fondi della Cassa del Mezzogiorno che sarà gestito in maniera cooperativa dagli agricoltori.

La storia di Danilo dimostra come sia possibile, in un contesto geografico limitato, identificare le necessità legate alla gestione dell'acqua e poi attuarle. Appoggiandosi all’inizio ai sistemi dello Stato come la Cassa del Mezzogiorno e le banche che finanziano e costruiscono, ma rimettendo nelle mani degli utenti queste infrastrutture per la loro gestione condivisa e cooperativa.