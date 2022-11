La biblioteca itinerante dove si incontrano i mondi

Chi lo conosce sa bene che per lui i libri sono come il pane quotidiano, un’occasione per alimentare quella fame di cultura che non tutti riescono a soddisfare per tanti motivi. Per Pietro Tramonte, quindi, la sua biblioteca itinerante è sempre stata un’oasi in cui potere sostare anche per un’ora e fare scoprire nuovi mondi.

Una volta andato in pensione, circa 13 anni fa, per lui è cominciata una seconda vita, con al centro sempre i libri. Irrequieto, desideroso di continuare a imparare, ha così deciso di dare vita a un luogo in cui incontrarsi e scambiarsi saperi. E in piazza Monte S. Rosalia, angolo nascosto del centro storico di Palermo, arrivano da ogni parte del mondo per cercare, trovare, sfogliare, scambiarsi testi di ogni genere, molti dei quali anche antichi. In tutto circa 60mila i volumi che oggi fanno parte di questa biblioteca itinerante. Che poi, tanto mobile non è mai stata veramente.

«È la bellezza dell’effimero – spiega lo stesso Tramonte – come in tante piazze delle più grandi metropoli del mondo. Una su tutte, Montmartre, a Parigi. Hanno, però, cercato e cercano ancora di mandarmi via dicendo che occupo uno spazio abusivamente. Io, invece, credo di offrire un servizio alla città anche perché qui nessuno acquista i libri; lascia un’offerta o ne porta altri da scambiare. La cultura per me deve viaggiare e, se non si ha la possibilità di mettere mano al portafogli, da me non avrà mai alcun problema».