Procida docet: il processo conta più del prodotto

Un processo insomma che non riguarda solo la nomina a Capitale Italiana della cultura 2022 ma che ha rimesso al centro le persone partendo dalla consapevolezza che il percorso fatto in rete ha più valore del risultato finale e che mai bisogna guardare solo dentro i propri confini. Come il progetto "Echi delle Distanze", una rassegna musicale andata in scena da maggio a settembre, curata da Marco Stangherlin di Wakeupandream.

«La scelta», spiega Annapaola Di Paolo, produttrice esecutiva del progetto, «è stata quella di non fare grandi eventi pop, quindi con nomi già conosciuti, ma fare tante piccole attività per portare gli artisti dalle isole del mondo a Procida. Qui abbiamo avuto artisti di undici nazionalità diverse che non hanno solo fatto concerti, ma hanno interagito con la comunità locale attraverso laboratori e momenti di incontro sulla condizione di abitanti delle isole che accomuna gli abitanti di Procida e delle isole del Mediterraneo e del mondo. Per Echi delle Distanze, che si chiama così proprio perché sono sbarcati sull’isola voci, ritmi e tradizioni da posti lontani, abbiamo realizzato 6 laboratori partecipati, coinvolgendo attivamente circa 200 persone tra abitanti e cittadini temporanei».