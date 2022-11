La città siciliana fantasma dal valor militare

Fu il terremoto del Belice del ‘68 a decretare l’inizio della sua fine, con il lento spopolamento del borgo da parte dei suoi abitanti. Anche il parroco, rimasto quasi del tutto solo a presidio della chiesa, dovette arrendersi e abbandonarlo. Oggi Borgo Schirò è una delle tante città fantasma dell’hinterland siciliano, oggetto di attenzione da parte di chi non vuole farlo scomparire nel nulla, come se non fosse mai esistito. “Urbex” è l’attività sempre più diffusa a livello internazionale, che spinge fotografi come Alessandro Montemagno ad andare alla scoperta di luoghi più o meno nascosti come questo dandoci modo di scoprirli anche attraverso la pagina Facebook “Sicilia Inaspettata”. Passeggiate uniche, alle quali potere partecipare virtualmente respirando insieme a lui l’energia che proviene dalla storia di chi li ha abitati.

Tante le attenzioni per progettare una nuova rinascita di Borgo Schirò: un protocollo d’intesa tra la facoltà di Agraria dell’Università di Palermo, la Regione Siciliana, l’Istituto regionale della Vite e dell’Olio e il Comune di Monreale, per trasformare anche questo borgo in centro direzionale dell’agricoltura; un progetto pilota dell’Ente di Sviluppo agricolo, dal titolo “La via dei borghi”, per recuperare e mettere in sicurezza dieci borghi rurali siciliani, tra cui anche questo. Comune denominatore i costi da affrontare e le forme di investimento che ancora non si riescono a trovare.

Intanto Borgo Schirò rimane una città fantasma nella quale, però, chi vi si addentra può immaginare concretamente ciò che è stato, quasi respirando le energie che animavano questa piccola comunità, della quale prima o poi qualcuno dovrebbe prendersi cura al fine di recuperare e proteggere una memoria collettiva che non può andare perduta.

Le foto sono di Alessandro Montemagno.