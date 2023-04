Il borgo la cui storia si concluse in una fredda notte di Capodanno

Camminare, quindi, tra le sue strade mette i brividi soprattutto quando, girato l’angolo, basta spingere una porta ed ecco, sembra proprio che la famiglia stia per tornare a casa dopo una giornata di duro lavoro nei campi. La tavola è, infatti, desiderosa di accogliere un altro dei momenti in cui ci si riunisce per condividere la quotidianità, ma anche per fare programmi in vista dell’imminente futuro. La botte rimasta miracolosamente intatta ricorda che, prima di sedersi, bisognerà passare in cantina per riempire il fiasco che accompagnerà il pasto.

Frame di un film, i cui titoli di coda scrivono la parola fine di una storia interrotta in una di quelle notti che dovrebbe essere solamente portatrice di buone novelle e che, invece, per gli abitanti di Borgo Rajù, è stata la consegna al tempo delle loro vite congelate in un luogo che, nonostante tutto, ha mantenuto la sua magia riuscendo a trasmetterla ai posteri.

Le foto sono del fotografo Alessandro Montemagno.