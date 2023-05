Prendersi cura della vita proteggendo la vita

«Durante il lockdown si poteva uscire per fare la spesa soprattutto se avevi bambini ma, se non c’erano soldi, come si faceva? E allora – aggiunge D’Angelo -, se prima ci occupavamo di loro solo per quel che riguardava i corredini o le spese mediche per le analisi, abbiamo cominciato a portare pacchi di viveri. Bisogno che è andato crescendo e che stiamo continuando a fare, anche perché, nel caso di donne con famiglia, molte hanno avuto i mariti che hanno perso il lavoro, entrando tutto il nucleo in profonda crisi».

Per non parlare delle donne sole alle quali oggi le volontarie del Centro Aiuto alla Vita vanno incontro sopperendo ai loro bisogni economici, per esempio pagando le bollette o quanto altro serve a superare il momento di difficoltà che persiste ancora oggi. Una situazione acuitasi con la pandemia.