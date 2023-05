Io, campionessa del volley che abbatte le barriere

Sedute a terra, con la rete più bassa. Questa è la differenza principale con la pallavolo. «È uno sport fantastico, che regala tutte le emozioni della pallavolo ma è molto più veloce, più di riflesso, c’è tanto contrasto a muro. Chi ama la pallavolo non può non amare il sitting volley. Si sta iniziando a conoscere di più tra i più giovani, che nei tornei nazionali cominciano a sentire sempre più l’agonismo. Spero che tante altre persone si avvicinino a questo sport, le società sportive dovrebbero iniziare a praticarlo di più, le strutture ci sono. È diffuso soprattutto nel nord Italia», continua, «andrebbe incentivato anche nel resto del paese e nelle scuole, è molto meno traumatico di tanti altri. Tutti quando provano il sitting volley si divertono, ma c’è un po’ di paura che possa non piacere, in realtà non si conosce bene». L’età media è molto più alta rispetto alla pallavolo. «Si può giocare sopra i 50 anni, ci sono giocatori anche di più di 70 anni. Alcuni tornei sono misti (maschi e femmine), con in campo sia normodotati sia disabili. Nei campionati italiani maschile e femminile, normodotati e disabili giochiamo insieme: la regola è che devono essere presenti tre disabili, su sei giocatori in campo».

Sara Cirelli e le sue compagne di squadra sono atlete lavoratrici. «Usiamo quasi tutte le nostre ferie per le competizioni e gli allenamenti, è difficile riuscire ad avere un equilibrio tra la vita privata e la vita sportiva. Non siamo pagate da un club, abbiamo i diritti da lavoratrici e lo sport è la nostra passione, anche se siamo agoniste. Mi alleno quattro volte a settimana e un weekend sì e uno no un ci alleniamo in collegiale con la squadra», dice Cirelli. «Per noi è un sacrificio, non riposiamo mai. Speriamo piano piano di acquisire più diritti, almeno per avere permessi speciali per le competizioni internazionali».