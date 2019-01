Approvato il Reddito di Cittadinanza, con le "norme anti-divano"

Il Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2019 ha approvato Reddito di Cittadinanza e Quota 100. La conferenza stampa che ha seguito l’approvazione del decreto legge ha confermato grossomodo quanto già trapelato dalle bozze fatte circolare nei giorni scorsi. Quindi una misura per quanti si trovano in povertà assoluta, cioè circa 5 milioni di persone: il 47% dei beneficiari sarà al Centro-Nord e il 53% al Sud e Isole. Il Ministro Di Maio ha parlato in verità di «5 milioni di italiani in condizioni di difficoltà, tra cui ci sono 500mila pensionati minimi e 255mila diversamente abili coinvolti». «Penso – ha continuato Di Maio - alle tante Marce Perugia Assisi che abbiamo fatto con tutti coloro che credono in questo progetto del Reddito di Cittadinanza. In 7 mesi abbiamo trovato 12 miliardi di euro all’anno con cui finanziamo il RdC e il superamento della legge Fornero, quindi a tutti quelli che in questi anni ci hanno detto che non si poteva fare, diciamo che l’abbiamo fato, il Consiglio dei Ministri ha deciso di fondare un nuovo welfare state in Italia».

Quali sono quindi i requisiti per accedere al RdC? Essere cittadini italiani, europei o lungo soggiornanti e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa; avere un ISEE inferiore a 9.360 euro annui, un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, fino ai 30.000 euro annui e un patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro per un single che può arrivare fino a 20.000 per le famiglie con persone disabili. Confermate le scale di equivalenza, fino a un moltiplicatore massimo di 2,1. Una persona che vive da sola avrà fino a 780 al mese di RdC: fino a 500 euro come integrazione al reddito più 280 euro di contributo per l’affitto (oppure 150 euro di contributo per il mutuo), mentre una famiglia di 5 persone, composta da 2 adulti, 1 figlio maggiorenne e 2 figli minorenni avrà fino a 1.330 euro al mese di RdC suddivisi in fino a 1.050 euro come integrazione al reddito più 280 euro di contributo per l’affitto (oppure 150 euro di contributo per il mutuo). La tabella con il moltiplicatore e gli esempi per le varie tipologie di famiglia sono nelle slides del Governo (allegate) e il Forum Famiglia ha già rilevato come questa sia «una misura studiata scientificamente per i single», «tarata su scale di equivalenza peggiorative rispetto a quelle già discutibili dell’ISEE».

La novità vera pare essere il fatto che nella presentazione si "svela" per così dire la natura del Reddito di Cittadinanza, finora ambigua. Il Reddito di Cittadinanza «è una misura di reinserimento nel mondo del lavoro che serve ad integrare i redditi familiari». I suoi obiettivi sono tre: «Migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; Aumentare l’occupazione; Contrastare la povertà e le disuguaglianze».