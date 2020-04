Pratiche, parole, frontiere della cura: domani, alle 11, il nostro live streaming su facebook

La paura, ci ha spiegato Ivo Lizzola in un'intervista pubblicata su Vita, «è un pericolosissimo acceleratore di conflitti e di difficoltà nel rapporto con l’altro, quando non ha luoghi per passare dentro la parola e l’incontro. Passare dalla paura alla cura è necessario». Come coniugare l'uso di dati, la privacy, la libertà individuale e la salute pubblica?

Trattando il tema della “salute” in termini di bene né pubblico, né privato, ma comune. E di questo bene comune dobbiamo aver cura, avendo cura delle parole, delle pratiche, ma anche di quei "guaritori feriti" che sono gli operatori sanitari, gli infermieri, i medici, i cooperatori e gli operatori del sociale. I fronti aperti, oggi, sono drammaticamente molti e non possiamo abbandonarne nessuno: case di riposo, ospedali, comunità alloggio, residente per disabili. Il territorio del sociale. Ma anche il mare: con centinaia di persone abbandonate al loro destino.

Parliamone assieme, domani, alle 11!