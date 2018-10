Oltre il sovranismo, verso un'altra Europa

Verso l'Europa, ma verso quale Europa?

In vista delle prossime elezioni europee Platform Europe - organo di Vision & Global Trends - il cui obiettivo è il monitoraggio delle vicende del continente prosegue l’indagine tra le forze in campo per comprendere gli scenari che si profilano all’orizzonte. A tal fine abbiamo incontrato l’onorevole Stefano Maullu, eletto nel 2015 al Parlamento Europeo con Forza Italia e membro del gruppo PPE, a cui abbiamo chiesto di illustrare il suo modello d’Europa, e di dare un giudizio sulle attuali sfide politiche.

Il fenomeno migratorio è una sfida che sta interessando l’intero continente europeo.Quali sono, a suo avviso, le potenziali minacce per l’Italia e per l’Europa? Quali le proposte politiche?

Le minacce per l'Italia sono sotto gli occhi di tutti, da una parte per motivi geografici - l'Italia è particolarmente esposta nel Mediterraneo - dall'altra per motivi geopolitici: mentre il Ministro dell'Interno italiano viene indagato per sequestro di persona per aver provato a bloccare il meccanismo diabolico con cui i trafficanti di esseri umani fanno business, Macron ci definisce 'vomitevoli' per poi chiudere i porti e scaricare migranti oltreconfine. Pensiamo anche ai 6 miliardi dati a Erdogan per chiudere la rotta balcanica a fronte del nulla che l'Europa ha fatto per ciò che sta avvenendo nel Mediterraneo. O si interviene in modo intelligente nei Paesi africani – non solo con aiuti economici a pioggia bensì con la politica e non con la cura di interessi particolari di questo o di quel Paese europeo – oppure l'impatto delle migrazioni nei prossimi 50 anni può essere distruttivo per l’Europa.

Nello scenario geopolitico attuale l’Europa si presenta debole e frammentata. Qual è la sua idea di Europa e quale il progetto che condivide?

È un’Europa nella quale emergono in modo prorompente gli errori del passato e uno squilibrio evidente, che si concretizza nello strapotere dell'asse franco-tedesco. L'immigrazione è il tema su cui tutto ciò si manifesta in modo più lampante. È l'Europa degli egoismi, che evidentemente i cittadini europei non vedono più come punto di riferimento credibile. Per questo l'Europa deve cambiare, abbandonando un approccio squilibrato e talvolta quasi ricattatorio verso alcuni Paesi, per diventare davvero Europa dei popoli e non Europa dei tecnocrati tedeschi e francesi.

La struttura dell’Eurozona presenta un assetto asimmetrico le cui ricadute incidono notevolmente sulle economie più deboli. Crede che il sistema vada riformato? In che modo?

Il problema nasce quando tutto questo si traduce di fatto in un tentativo da parte dell'establishment europeo di influenzare in modo violento gli equilibri di un Paese membro: penso oggi alle agenzie di rating poco credibili, alla clava dello spread, agli annunci spesso minacciosi di alti funzionari europei. Così facendo l'Europa si trasforma in matrigna e perde ogni suo senso, specie se pensiamo allo sforamento tedesco per quanto riguarda il surplus e l'export. Ogni Paese è diverso, ma l'Europa deve essere la casa di tutti, altrimenti succede ciò che sta succedendo ora, nell'Europa non si crede più e finisce per diventare un nemico dal quale difendersi. L'Italia è la settima potenza industriale al mondo e senza Italia non esiste Europa.