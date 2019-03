«Sono un trafficante. Sono lo specchio dell’Europa»

Si può essere trafficanti, carnefici, e vittime?

In generale preferisco non usare né l’una, né l’altra parola, proprio perché l’obiettivo è quello di allargare lo sguardo. Khaled è un colpevole, più che un carnefice. Si macchia di crimini orrendi e lo sa. Ma, tuttavia, è come se in qualche modo ci stesse dicendo: “io non sono il vostro nemico ma il vostro specchio. Lo specchio delle vostre scelte, delle vostre azioni. Sono lo specchio del ricatto con cui l’Europa sostiene se stessa in nome di una presunta sicurezza”.

Cosa non vediamo della Libia?

Dal punto di vista giornalistico mi viene da dire che i luoghi si capiscono vivendoli a lungo. Credo che in Italia manchi la determinazione a passare tanto tempo in un posto. Ho fatto decine e decide di viaggi, spesso lunghi, in Libia in questi anni. Mi ricordo il primo viaggio, più breve, e oggi mi viene da criticarmi a pensare a come sono stata ingenua. Sentivo tutta la presunzione del racconto. Poi la presunzione ti passa, la sorpassa la verità. All’inizio credi di avere le idee chiare. E poi realizzi che tutto quello che credevi di sapere non lo sai. Credo che l’unica regola valida, la prima, sia “lasciarsi smentire dalla realtà”. Quello che sulla Libia letteratura, giornalismo e politica non vogliono vedere è l’unione delle cose: bisogna unire tutti i punti. La vita economica della Libia non è un fatto slegato dal traffico di essere umani, che non è slegato, a sua volta, dal traffico di carburante. 42 anni di dittatura di Gheddafi sono un fattore determinante da un punto di vista storico e sociologico. Noi raccontiamo le cose come se i fenomeni fossero sconnessi. Le cose sono tutte legate in maniera intrinseca e raccontarle singolarmente, senza visione d’insieme, ne rende solo più complessa la comprensione.