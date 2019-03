La riabilitazione? C'entra "poco" con la sanità e tutto con i diritti umani

Parlare di disabilità, nella cooperazione allo sviluppo, è molto diverso da quello che la maggior parte di noi immagina. Portare medici e fisioterapisti, da molti anni - forse decenni - non basta più. Dalla cooperazione allo sviluppo e dalla disabilità sono maturati ormai pratiche e saperi altamente innovativi, imperniati sui diritti delle persone e sulla loro partecipazione. Occuparsi di persone con disabilità è diventato rendere protagonsite le persone con disabilità e questo a cascata ha coinvolto e cambiato, migliorandole, le comunità locali nel loro complesso, portando benefici e innovazioni per tutti. Il futuro della cooperazione allo sviluppo, sul fronte specifico della disabilità, si sta scrivendo in questo momento storico, con nuovi linguaggi e nuovi strumenti, alla luce della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità, dell’Agenda Rehab 2030 dell’OMS e dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. A pochi giorni dal convegno internazionale “Essere persona. La disabilità nel mondo: quali diritti, inclusione e riabilitazione?” (Milano, 5-6 aprile), abbiamo incontrato Victoria Lee, uno degli ospiti internazionali della due giorni promossa da Aifo, Fondazione Don Gnocchi e Ovci. Victoria Lee è referente per la disabilità dell’Alto Commissariato Onu per i Diritti Umani.

Facciamo il punto. Come la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall’Onu nel 2006, ha cambiato le politiche sulla disabilità nei Paesi che l’hanno ratificata?

Il valore maggiore della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) è che introduce un approccio alla disabilità chiaramente basato sui diritti umani e chiama Stati e stakeholders ad abolire leggi, politiche e pratiche discriminatorie e ad assicurare, al contrario, la partecipazione e l’inclusione delle persone con disabilità. I principi della CRPD sanciti in particolare dall’articolo 3 diventano così la pietra di paragone con cui misurare tutte le azioni, per assicurare il rispetto dei diritti delle persone con disabilità. Inoltre, le disposizioni della CRPD costituiscono obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati per l'intera gamma di diritti, inclusi quelli civili, politici, sociali, economici e culturali e fanno da linee guida per lo sviluppo inclusivo, compresa la realizzazione dei Sustainable Development Goals.