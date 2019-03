Tirar fuori il meglio dal reddito di cittadinanza: «è questa la sfida che adesso attende il welfare locale»

Reddito promosso quindi?

Pur essendo migliorato nel corso dei mesi, il disegno della misura presenta ancora significative criticità. Mi soffermo qui solo su quelle riguardanti i servizi territoriali, quindi non la definizione dell’utenza e degli importi, che pure presentano importanti punti deboli. Il problema è che a fronte della molteplicità delle risposte, sono state rese più difficili e frammentate le modalità per lavorare insieme, tra i diversi attori. Nel Rei tutte le famiglie aventi diritto alla misura venivano inviate ai Comuni che – sulla base di una prima valutazione multidimensionale svolta da assistenti sociali – le indirizzavano verso gli interventi più adeguati. Oggi, invece, i nuclei aventi diritto sono suddivisi attraverso criteri oggettivi (ad esempio la presenza di componenti non occupati da massimo due anni) in modo automatico tra CPI, Comuni e solo contributo economico. Poiché tali parametri spesso non riescono a riflettere le effettive condizioni delle famiglie, un numero significativo tra loro sarà indirizzato verso un approdo inappropriato. Nei territori, dunque, i diversi servizi dovranno compiere uno sforzo particolare per sopperire a questa criticità del disegno del RdC, rafforzando il loro coordinamento così da agevolare il più possibile i passaggi dell’utenza dall’uno all’altro ed incrementare l’appropriatezza delle risposte. Il passaggio dal REI al RdC peggiora le condizioni per lavorare in rete tra i soggetti del welfare locale. Inoltre il positivo investimento sul rafforzamento dei CPI presenta una serie di problemi di natura realizzativa, in misura significativa legati alla fretta con quale viene attivata questa misura.

A gennaio l’Alleanza aveva efficacemente sintetizzato il suo giudizio sul Reddito di Cittadinanza con un “maggiori risorse, peggiori risposte”, evidenziando la dimensione paradossale del Reddito. Oggi, a percorso concluso?

Un elemento paradossale resta. Riconosciamo che il Governo ha accolto alcune istanze avanzate da soggetti come l’Alleanza, ma tutta la comunicazione del Governo ancora oggi non dice che il modello del RdC è cambiato rispetto all’impostazione iniziale. Oggi il Reddito di Cittadinanza è, di fatto, il REI più un forte investimento per il rafforzamento dei Centri per l’Impiego. La comunicazione del Governo però è ancora tutta sull’inclusione lavorativa, immagino per l’esigenza di marcare una discontinuità col passato. Ambivalenza c’è anche nella fretta con cui il Reddito di Cittadinanza è stato fatto partire, con l’esigenza di raggiungere il maggior numero di beneficiari possibili prima delle elezioni europee, immaginandone un ritorno in termini di consenso. Questo della fretta è un punto debole fondamentale, di cui temo pagheremo a lungo le conseguenze.