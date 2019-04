«I bambini dicevano: "Tu sai come si taglia una testa? Te lo disegno"»

Perché i disegni?

Non sono partita con l’intenzione di raccontare niente al mio ritorno. Però, in tutti i campi che ho girato, ho intercettato il bisogno di essere ascolti. Non solo di essere ascolti come vittime, ma di raccontarsi in quanto persone. Per questo nel libro non ci sono solo disegni dei bambini. E nei racconti mi sono scontrata con il limite linguistico. E per colmare questo gap l’immediatezza comunicativa del foglio e della matita sono stati utili.

In che senso raccontarsi in quanto persone?

Una delle storie che mi è rimasta più impressa è stata quella di Yassin. Yassin che alle dieci di mattina frigge i falafel dentro al campo come faceva prima di partire. Viveva a Damasco, è finito nel campo di Karamanlis, abbandonato a 70 chilometri dal confine tra la Grecia e la Macedonia. Non importa. Yassin si sveglia all’alba e lavora tutto il giorno, perché quello lo rende un uomo: guadagnarsi il pane, guadagnarsi il rispetto agli occhi dei suoi sette figli, mantenere la dignità. “Al Massry Falafel”, recitava l’insegna. Quando disegna il suo shop, parte proprio da quella scritta che luminosa sovrastava l’ingresso. Poi due piani e decine di tavolini, con la parte superiore riservata alle famiglie numerose. “Come la mia”, dice orgoglioso. Poi una cucina, piccola e stretta, ma che bastava per cucinare il necessario e vivere bene. “Era la mia vita”, dice. Poi unisce le dita e fa un gesto che vuol dire “buono”, per indicare che quello che fa lo è davvero. Ecco i disegni degli adulti sono tutti “su chi sono loro”, sul fatto che sono essere umani a cui è stato tolto tutto. Perciò vogliono dirci chi sono, e sorpattutto chi erano prima.