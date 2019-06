«Il nostro mondo malato faccia i conti con la sua crisi e scelga: guarire o perire?»

Una decrescita? Anche lei segue questa strada?

A questa domanda risponderei richiamando la scomparsa dei dinosauri, che solitamente suscita curiosità a tutti i livelli. Sa perché si sono estinti i dinosauri? Perché sono cresciuti troppo. La vita non può eccedere una certa dimensione. La vita non supera una certa dimensione.

To big to fail non è però la retorica di questa crisi?

Si muore di crescita. Montesquieu si chiedeva quali fossero le cause della decadenza dei Romani. Semplice: furono le vittime della loro grandezza. La grandezza dell’Impero Romano fu tale che non poteva non crollare. Non so se nell’ambito dell’economia sia la stessa cosa, ma nella vita non si può crescere senza fine. È la legge della vita.

Forse la finanza si è sottratta definitivamente alla legge della vita e segue altre leggi...

Forse. Ma a quel punto dovremmo capire quali.

Lei ricorre all’immagine della faglia. Una faglia gigante a livello degli strati bassi, nascosta e al contempo rivelata da segni e cedimenti. È in certi abissi tettonici che «giace la causa profonda»?

Un terremoto è una lesione di superficiale del suolo. Ma per spiegare e capire un terremoto, bisogna scendere in profondità di molti chilometri, sondando la causa. Allo stesso modo, quando i mezzi di comunicazione ci parlano di crisi economica, finanziaria o politica dovremmo tentare di scendere in profondità, per capire se ci sono cause decisive che scuotono la superficie delle cose. La crisi finanziaria che ci preoccupa e ci tocca in superficie nasconde e rivela quindi rotture profonde, nel tempo, nella storia, nello spazio. La crisi ha provocato uno spaventoso cortocircuito tra il denaro e la realtà materiale, tra la finanza e l’economia in senso stretto. È un’ideologia di fondo che regge il nostro sguardo e impedisce di cogliere al fondo la crisi.

Che cosa c'è al fondo della crisi, secondo lei?

Al fondo di questa crisi c’è un profondo mutamento, avvenuto in pochi decenni, del nostro habitat, della mobilità umana, dei commerci, della speranza di vita, del legame, del sapere... Crisi dell’agricoltura, del nostro rapporto con la Terra... Il XX secolo è un chiusura d’epoca: è la fine del Neolitico.

Non siamo ancora giunti alla fine del mondo, però…

Ma siamo giunti alla fine di un’era. È un lungo periodo che va a chiudersi. L’umanità deve fare i conti con questo. Guarire, lo ripeto, significa scegliere, decidere. Siamo giunti a un punto oltre il quale o si muore o si guarisce. La questione è dunque capire che cosa significhi “guarire”. Guarire, come abbiamo detto, significa oltrepassare, andare oltre, superare, inventarsi una nuova condizione, un nuovo stato. La crisi è un’occasione, in fondo. Un’occasione per reinventarsi una forma di vita. O abbandonarla per sempre.