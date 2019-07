Il mondo ex machina: per una filosofia dell'automazione attenta ai valori umani

Oggi, la filosofia più spiccia tratta con supponenza la tecnica, quasi fosse un mero apparato strumentale...

Codice, cloud, crittografia, sensori, reti, dati, algoritmi e tutte le tecnicalità in arrivo non sono semplici “tecnicalità”, ma sono gli orizzonti culturali e filosofici con cui stiamo immaginando e costruendo il reale e il futuro. Ad esempio, la crittografia della blockchain ha molto a che fare con la costruzione di nuovi regimi di verità (e di verifica del falso) e chi meglio della filosofia può accompagnare una riflessione culturale su questa tecnicalità? Più generalmente, “software is a mindset, not a skillset” come giustamente ha detto qualcuno. Il codice software non è solo un modo di operare il mondo, ma un modo di pensare il mondo. Non è banalmente il saper programmare (coding). Per me, si tratta, piuttosto, di capire la natura ontologica profonda del linguaggio (codice software) con cui stiamo “scrivendo” (produciamo) il mondo. Per questo la filosofia deve tornare al centro con le sue discipline (metafisica, logica, ontologia, epistemologia, etica e così via) da applicare al contemporaneo.

La filosofia non può essere, come si è auto-ridotta, solo “storia della filosofia”, solo commento ai sacri testi del passato. Deve essere pensiero vivo che torna a incidere sul reale e sulla direzione delle sue complessità presenti e prossime. E a questo sforzo di pensiero vanno sollecitati tutti i domini disciplinari umanistici classici (non solo la filosofia), ma anche quelli (e sarà necessario forse inventarne anche di nuovi) che potranno aiutarci a leggere e guidare -con più consapevolezza- gli orizzonti sociotecnologici emergenti. Orizzonti dalle straordinarie opportunità di costruire un mondo migliore, ma anche dalle concrete vulnerabilità nell’amplificare o creare nuove diseguaglianze e discriminazioni. Un percorso lungo e difficile dentro una complessità crescente dove sarà necessario non solo porre domande, ma scardinare e turbare, illuminare e dissezionare, orientare e guidare filosoficamente. Per questo, credo sia bene incamminarsi quanto prima. Il successo del mio penultimo saggio Il Mondo Dato (programmabilità del mondo) mi hanno incoraggiato a proseguire con il nuovo volume Il Mondo Ex Machina (automabilità del mondo).