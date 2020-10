«I bambini sono sempre gli ultimi». Daniele Novara non le manda a dire. Sempre, non solo nell’emergenza sanitaria in corso. In cui ci sono voluti 53 giorni prima che il Presidente del Consiglio dei Ministri pronunciasse la parola “bambini”. In cui la scuola è stata l’ultima a riaprire. Segnali pessimi, ma il peggio è che non si tratta solo di questo. Perché sono almeno vent’anni che genitori e professionisti dell’educazione assistono al progressivo abbandono dell’infanzia da parte delle istituzioni: durante la recente emergenza legata al Covid-19 la realtà dei fatti è arrivata semplicemente sotto gli occhi di tutti. Ma quando abbiamo smesso di occuparci di infanzia, noi che avevamo una tradizione pedagogica che tutto il mondo ci invidiava? Com’è che dalla fiorente stagione della 285 siamo arrivati al nulla di oggi? Chi sono stati i principali attori di questo disastro? E soprattutto, esiste un modo per rimettere i più piccoli al centro delle preoccupazioni istituzionali? Sono queste le domande attorno a cui nasce e si sviluppa il nuovo libro di Daniele Novara (Bur-Rizzoli) – pedagogista e fondatore del CPP-Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti – in libreria dal 13 ottobre.

Il problema non è tanto il Covid-19 quindi, ma i vent’anni prima…

Il Covid-19 il detonatore di una situazione che dura da almeno 20 anni e cioè che i bambini in Italia – perché questa è una situazione molto italiana, non va così nel resto del mondo – sono scomparsi dall’immaginario collettivo e da una presa in carico complessiva da parte della società. Bambini e ragazzi sono stati relegati in alcuni “contenitori” specifici: le famiglie, i nonni, la scuola, il doposcuola, il calcio, il teatro... Si tratta di una situazione totalmente inedita. Quello che denuncio non è la mancanza di accudimento nei confronti dei bambini - questo c’è, a volte anche troppo - ma la mancanza di un desiderio verso i bambini, di un desiderio di protezione positiva nei loro confronti da parte della società intera, un desiderio di futuro. Non basta dire ok ci sono i bambini, un po’ a scuola un po’ dai nonni ce la caviamo… non funziona così. La dimenticanza che denuncio è la perdita di rilevanza sociale dei bambini, di un senso di appartenenza collettiva: oggi i bambini sono trattati come un problema e ancora di più come un problema che riguarda solo i loro genitori. Genitori che peraltro si danno un gran da fare. Serve che citi i dati italiani sull’occupazione femminile, sui nidi, sulle mamme che abbandonano il lavoro? Abbiamo una classe politica e ammnistrativa che investe sulle rotonde e non mette soldi sull’infanzia: vuol dire palesemente non rendersi conto delle priorità per il futuro.