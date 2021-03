Le mani visibili della cooperazione

Le condizioni che favoriscono queste dinamiche sono tante. Anzitutto la performance, i buoni risultati. Laddove un gruppo di cooperative opera bene e raggiunge un certo successo sociale ed economico allora molte altre ne nasceranno e lì si radicheranno creando così un’ecosistema virtuoso. Laddove, invece, questi risultati non si raggiungono e accade il contrario, cioè che la nomea è negativa e quindi il pubblico apprezzamento è basso, allora è la catastrofe.

Se poi mi si chiede una ricetta pronta per stimolare la crescita a partire dalla cooperazione devo dire, in tutta franchezza, che non ne ho una pronta. La faccenda è complicata, assai complicata e a noi sociologi insegnano una certa prudenza nel presagire gli scenari futuri. Di certo, però, mi assumo la responsabilità di dire che bisogna smetterla con la retorica dei giovani che salveranno il mondo. È tempo di responsabilità intergenerazionale e a tutti i livelli. È tempo di lungimiranza. Soprattutto è arrivato il momento di dire basta al modello di sviluppo estrattivo che ha prodotto troppe disuguaglianze e povertà. In questo senso, la diffusione tra gli operatori economici e tra i pubblici decisori dei principi cooperativi possono essere un buon punto di partenza.

Di grande interesse per me è l’analisi sull'utilizzo che le organizzazioni mafiose fanno della governance cooperativa per compiere atti corruttivi, con la complicità di professionisti, nello svolgimento di crimini economici e in aggiudicazione di appalti sotto-soglia della Pubblica Amministrazione. Quali sono le ragioni di questa "appropriazione indebita"?

Ho proposto il concetto di “camouflage isomorfo cooperativistico” perché, purtroppo, la forma organizzativa cooperativa è una ghiotta opportunità anche per le organizzazioni mafiose. Lo è semplicemente per criminali senza scrupoli che vogliono aumentare i loro guadagni mascherandosi, appunto, da cooperative, che nei fatti non sono.

La cronaca di questi anni ci consegna troppi casi di costituzioni ad hoc di “cooperative spurie” che niente hanno a che fare con lo spirito autentico della cooperazione. Queste finte cooperative creano dumping, quindi concorrenza sleale, nei confronti di altre società di capitali e soprattutto contro le cooperative vere. Queste finte imprese infrangono metodicamente le norme sulla regolazione del lavoro, dei contratti, della normativa contributiva e fiscale e troppo spesso hanno concorso ed ottenuto, anche, appalti di commesse pubbliche per lo svolgimento di talune specifiche attività di interesse generale. È paradossale, me ne rendo conto, ma uno dei fattori che ha consentito loro d’ottenere incentivi, agevolazioni e di guadagnare spazi di mercato è la reputazione positiva di cui l’intero cooperativismo ancora gode e che consente a quelle finte di usufruire d’immeritate facilitazioni.

Perché non abbiamo ancora compreso appieno "il contributo del cooperativismo dentro la più grande prospettiva dell'analisi morale dell'economia"?

L’homo oeconomicus domina. Il mito della “mano invisibile” che tutto equilibra è un dogma. Il mantra che è necessario consumare a qualunque costo è la regola, anche se a pagare le conseguenze sono le nuove generazioni e l’intero pianeta. Tutto ciò che non si adegua a questo mainstream è relegato ai margini della discussione pubblica, è considerato di poco conto e snobbato. Non può essere così, invece.

Il cooperativismo e le sue “mani visibili”, io credo, possono essere la chiave di volta per ri-umanizzare il mercato, per renderlo più civile, forse per portarlo alla sua natura primigenia di luogo di incontro e non di scontro. Il cooperativismo peraltro per il suo grande contenuto pratico ci insegna, come ci ricorda Weber, che non possiamo affidarci solo ad un’etica dei principi. Non è sufficiente l’etica delle convinzioni che prescinde dalle conseguenze. È invece necessaria un’etica della responsabilità, pratica e concreta che sappia stare nel mondo e sappia cambiarlo in meglio. Il cooperativismo, da quel che vedo, sembra essere calato da sempre in questa seconda prospettiva.

Perché considera così importante porre l'enfasi "sulla figura sociale del cooperatore" piuttosto che sulla "figura del cooperatore sociale"?

Dobbiamo liberare il campo da un fraintendimento. Una cooperativa è un’impresa, ed in quanto tale deve necessariamente perseguire l’utile. Intendo per “utile” la differenza positiva tra ricavi e costi. Quando una cooperativa è in salute eroga stipendi in funzione del lavoro prestato, paga le fatture ai fornitori, investe e, più in generale, consente la diffusione del benessere nel territorio in cui presta la propria attività. Una cooperativa non è quindi un’associazione di volontariato, non è un comitato di cittadini impegnati. La narrazione sulle cooperative, però, insiste su questo fraintendimento e sembra relegare l’attività delle cooperative ad attività imperniate esclusivamente sul volontariato e per questo non generatrici di ricchezza.

Il volontario è una figura necessaria, centrale ma non sufficiente. Non dimentichiamoci che tra le più importanti esperienze cooperative, in Italia e nel mondo, ci sono assicurazioni, banche, cooperative di consumo, agricole, di costruzioni e molto altro che impiegano migliaia di persone e generano fatturati a moltissimi zeri con vantaggi per tutti. Ecco perché ho insistito sulla “figura sociale del cooperatore”. Vale a dire del cooperatore-imprenditore e del cooperatore-lavoratore eticamente orientati e con la funzione sociale di rendere civile il mercato economico.

Lei lavora in Sicilia e insegna a Palermo. Nella sua ricostruzione storica fai accenno alle origini agrarie del cooperativismo e alla tremenda serie di omicidi legati alla lotta per i diritti civili. Qual'è oggi la situazione della cooperazione in Sicilia e quali prospettive di sviluppo vedi nel prossimo futuro?

Il cooperativismo siciliano ha una storia gloriosa. Come non ricordare le cooperative organizzate dai Fasci siciliani dei lavoratori per la gestione dei fondi agricoli a fine ‘800. E ancora, come dimenticare le lotte sindacali a ridosso delle grandi guerre per il riutilizzo dei feudi spesso appannaggio di Cosa Nostra. In ultimo, come non andare fieri delle bellissime esperienze cooperative, di riutilizzo produttivo dei beni confiscati alle mafie, nate proprio in Sicilia dopo le stragi degli anni ‘90. Dobbiamo essere orgogliosi di queste storie perché in ciascuna di queste esperienze c’è una chiara impronta: è possibile generare ricchezza condivisa che sia improntata alla legalità, alla giustizia sociali ed alla tutela e promozione dei diritti.