«Così costruirò il Piano d'Azione per il Pilastro sociale europeo»

Lo scorso 4 marzo lei ha presentato l'iniziativa del Piano d'azione sul Pilastro Sociale. Sappiamo tutti che senza una forte dimensione sociale, non ci saranno una transizione verde e digitale sostenibili. Come lei ha ricordato molto spesso, uno degli ultimi barometri afferma che l'88% dei cittadini dell'UE considera questa dimensione come la propria priorità principale. Quali sono quindi i principali orientamenti, gli obiettivi e le azioni che propone nel suo ampio Piano d'Azione che diventerà il fulcro del dibattito in Europa nelle prossime settimane in vista del summit di Porto di inizio maggio?

Nicolas Schmit: Premetto innanzitutto che l'adozione del Pilastro Sociale, da parte della precedente Commissione, si è rivelata una svolta: ha aperto un nuovo approccio alle politiche europee. Anche questa Commissione, sin dall'inizio, ha dato segnali molto forti sullo sviluppo della dimensione sociale, come il salario minimo e il Piano d'Azione per attuare il Pilastro Sociale. Il Pilastro Sociale segna un principio importante su come dovrebbe essere organizzato il nostro sistema di protezione sociale. Il Piano d'Azione è il modo in cui possiamo tradurre questi principi in politiche concrete. Quali sono le priorità? In primo luogo, l'occupazione. Poiché siamo in crisi, siamo in un momento in cui la disoccupazione è aumentata, in particolare la disoccupazione giovanile; molti cittadini europei temono per il loro lavoro. L'occupazione resta quindi al centro delle nostre politiche. Questa è la nostra prima priorità, e quindi vogliamo incoraggiare gli Stati membri a fare di più, ad avere politiche occupazionali attive: abbiamo, fatto una proposta su come queste politiche occupazionali dovrebbero essere organizzate. Poi c’è la gender equality, un tema molto legato alle politiche per l'occupazione, perché alcuni Stati membri - compresa l'Italia - hanno ancora un tasso di occupazione femminile molto basso. Questi Paesi devono essere incoraggiati ad aumentare questo tasso, il che implica la necessità di ridisegnare le politiche sociali: migliore assistenza all'infanzia, migliori equilibri tra vita professionale e vita privata e via dicendo: tutto ciò contribuisce a ridurre il divario di genere nell'occupazione. Terzo punto: investire nelle persone. Siamo nel mezzo di una grande trasformazione: economica, ma soprattutto ci riferiamo alla trasformazione verde, al green deal e alla rivoluzione digitale. Molti posti di lavoro cambieranno, e molti scompariranno, ma ci saranno anche molti posti di lavoro nuovi. Un esempio? Le batterie. In quel settore verranno creati migliaia di posti di lavoro. E una delle principali preoccupazioni dei produttori è: riusciremo a trovare i talenti necessari a questa nuova industria? Abbiamo le persone giuste? Quindi, c'è bisogno di investire di più sulle competenze, c'è bisogno di riqualificazione, c'è un bisogno di miglioramento delle competenze, c'è bisogno di apprendimento permanente. Altro punto: in Europa il livello di povertà è ancora troppo elevato. Dobbiamo fare di più per combattere la povertà, perché la posta in gioco è la coesione della nostra società. Abbiamo la sensazione che la disuguaglianza stia aumentando, che molte persone siano escluse, proprio nel momento in cui abbiamo bisogno di tutti. Pertanto, la Commissione insisterà molto sulla lotta alla povertà e, in particolare, alla povertà infantile.

J: Invito i lettori a visitare il sito web della Commissione, perché è molto ben fatto e fornisce ampi strumenti per capire l’ampiezza e la ricchezza del Piano d'Azione. La Presidenza portoghese dell'Unione Europea con il primo ministro Antonio Costa ha posto il Pilastro Sociale in cima alla sua agenda. Lo scorso gennaio, ha affermato, infatti, che il Pilastro è il miglior vaccino contro le disuguaglianze sociali, il populismo e la paura, ed è per questo che la presidenza portoghese ha pianificato l’iniziativa del Summit di Porto il 7 di maggio, che sarà interamente dedicato al Piano d'Azione sul Pilastro Sociale. La mia domanda è: cosa si aspetta concretamente da questo Vertice, al di là delle parole e delle dichiarazioni, sapendo che ci sono già forze che non condividono questa direzione, o, meglio, che condividono l'obiettivo principale ma sollevano una fortissima opposizione a misure concrete, come ad esempio quella sul salario minimo? Nove Stati membri hanno già avanzato preoccupazioni di natura giuridica, e una parte importante della comunità imprenditoriale si oppone fermamente a questa misura...

S: Il Presidente della Commissione, la signora Von Der Leyen, ha affermato che ora stiamo davvero mettendo l'idea di un'economia sociale di mercato al centro dello sviluppo, e che non c'è opposizione tra il sociale e l'economico; dobbiamo integrare il sociale nelle nostre politiche economiche e di sviluppo. È estremamente importante far passare questo messaggio. Penso che il Vertice di Porto dovrebbe essere il momento in cui, finalmente, l'Europa indica chiaramente questa combinazione di un’economia efficiente, competitiva e innovativa - economia di mercato – e di un’economia sociale, un'economia con obiettivi sociali molto chiari. Penso che questo sia il messaggio che deve emergere da Porto. Mi aspetto che il Consiglio Europeo sosterrà il Piano d'Azione, così come le parti sociali– gli attori dell'economia sociale, ma anche altri stakeholder – che si incontreranno il 7 maggio a Porto. Abbiamo bisogno di infrastrutture sociali, più che mai. Abbiamo bisogno di un buon sistema sanitario, abbiamo bisogno di politiche per l’infanzia, per l'istruzione. Quindi, dobbiamo investire in questi campi per rendere la nostra economia, ma anche la nostra società, più resiliente, più forte. E direi che abbiamo bisogno di vaccini contro il virus, ma dobbiamo anche essere vaccinati contro il populismo, perché il populismo non ha progetti per il futuro, non ha proposte reali. Guardando ai recenti sondaggi sull'Europa sociale, possiamo vedere che i cittadini affermano, con una stragrande maggioranza, l’88% - e una stragrande maggioranza anche in Italia - di ritenere l’Europa sociale importante. Non in modo astratto, ma per loro personalmente, perché capiscono molto bene che se l'Europa non integra la dimensione sociale nelle sue politiche, e lascia questo compito solo agli Stati membri, non funzionerà.