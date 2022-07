Ascolto i giovani per farli restare

Si leggono spesso notizie riguardanti i giovani che rinunciano a offerte di lavoro e di aziende che lamentano la difficoltà di trovare personale. Lei che idea si è fatto?

I giovani cercano prospettive future. Cercano stabilità, non lavoretti saltuari, anche per potersi costruire una propria vita autonoma e magari una famiglia. Il tema è creare attrattività. Un giovane, una persona, può fare una breve esperienza di lavoro, ma è importante creare anche le condizioni affinché questa esperienza crei un’aspettativa, un percorso, venga messa a valore.

Come si contrasta lo spopolamento delle aree interne della regione e la fuga dei giovani dalle loro comunità?

Le ingenti risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Pnrr rappresentano una grande occasione di sviluppo per i nostri territori, per il rilancio della nostra economia, per la valorizzazione di alcuni settori. La Regione Puglia, inoltre, sta intensificando le sue politiche di intervento in alcuni settori chiave della nostra economia. Come il settore aerospaziale. L’economia dello spazio rappresenta la grande sfida del futuro che la Puglia ha già colto da qualche anno come dimostra la scelta di fare dell’aeroporto di Grottaglie (Ta) un centro di eccellenza di livello internazionale nel campo aeronautico e spaziale. Ma sono importanti e possono generare ulteriori occasioni occupazionali per i più giovani anche i poli della biotecnologia, della chimica, dell’artigianato artistico.

Dispersione scolastica e criminalità minorile. Due fenomeni che anche qui in Puglia creano non poche preoccupazioni. Che cosa si può fare?

Abbiamo il dovere di condannare tutti gli episodi di criminalità o violenza che hanno come protagonisti i minori o i più giovani. Ma dobbiamo anche essere in grado di costruire un’alternativa di vita credibile che genera sviluppo, lavoro, opportunità nei vari territori. Penso per esempio al settore dell’agricoltura, uno dei pilastri della nostra regione, dove soprattutto in alcuni zone della Puglia vanno incentivate le aziende di trasformazione agroalimentare, che potrebbero portare benefici occupazionali e di benessere. A partire proprio dai ragazzi.

Come vede il futuro della Puglia?

Il futuro lo vedo positivo, proprio perché la nostra Regione ha tante potenzialità da poter mettere in campo. Se poi pensiamo anche ad altri settore che possono generare ulteriore economia, come quello del turismo, della cultura, dell’innovazione, dell’agricoltura, allora le prospettive non possono che essere positive. Però dobbiamo continuare ad ascoltare i giovani ed accompagnargli nel loro percorso di crescita. È questa la Puglia che vorrei.